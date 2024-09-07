Aston Martin, Alonso'nun Valkyrie'sinin bozulduğu iddialarını reddetti

Aston Martin bu hafta, iki kez şampiyon olan Alonso'nun milyonlarca dolarlık özel 'Valkyrie' hiper otomobilini teslim aldığını duyurdu.

Açıklamalara göre İspanyol pilot, Adrian Newey tasarımı yeni aracını 'ikonik Monte Carlo Bay Hotel'in dışına' sürdü.

Ancak duyurudan önceki saatlerde Monako sakinleri otomobilin arızalandığını ve daha sonra bir çekicinin arkasında götürüldüğünü bildirdiler.

Auto Motor und Sport yazarı Tobias Gruner, mekanik bir arızadan şüphelenmenin anlaşılabilir olduğunu, çünkü 'aracın elektrik sisteminin zaman zaman küçük aksaklıklara sebep olduğunu' belirtti.

Gerçekten de Alonso'nun duran Valkyrie'sinin görüntülerinde kokpitte dizüstü bilgisayarıyla Aston Martin giyimli bir çalışan görülüyordu.

Gruner, "Bunu sorduğumuzda, Aston Martin bize ortada bir arızanın olmadığını açıkladı."

"Araç yeni sahibinin talebi üzerine başka bir yere nakledildi." dedi.