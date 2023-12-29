Aston Martin, Alonso'nun takıma katıldıktan sonra bütün endişeleri giderdiğini düşünüyor
Aston Martin pilotunun geçmişinde takımlarla zor ilişkileri var, ancak takım onun bu kadar iyi uyum sağlamasına şaşırdı.
Aston Martin'den Tom McCullough, Fernando Alonso'nun takıma katıldıktan sonra birlikte çalışmanın zor olduğu yönündeki korkuları nasıl giderdiğini anlattı.
Alonso, Alpine'den ayrıldıktan sonra 2023 için emekli olan Sebastian Vettel'in yerini aldı. İlk sekiz yarışta altı olmak üzere toplamda sekiz podyum elde etti.
Takım AMR23 ile orta sıralardan kurtulduktan sonra artık farklı bir seviyede olduğunu kabul etmesine rağmen Aston Martin sezon boyunca gelişim hızını koruyamadı.
İki kez Dünya Şampiyonu olan Alonso, 2013'te şampiyonluğu Vettel'e kaptırdıktan sonra pilotlar şampiyonasında dördüncü olarak 2013'ten beri en iyi derecesini elde etti ve takımın ilerlemesinde kilit rol oynadı.
Bununla birlikte, Alonso'nun takımlarla olan ilişkilerinin kırılmasıyla ilgili bir ünü de var, McCullough Alonso'nun bu korkuyu nasıl tersine çevirdiğini açıklıyor.
Medyaya Alonso hakkında açıklamalar yapan Performans Direktörü McCullough, "[Abu Dhabi 2022] testine geldiği andan itibaren bizim için her gün gerçekten olumlu bir güç haline geldi."
"Taze ve heyecanlı bir şekilde geldi. Gerçekten bize iyi geri bildirimler verdi. Beğendiği pek çok şey buldu ve aracı geliştirmemiz gerektiğini düşündüğü alanlara işaret etti."
"Bu yıl dur durak bilmedi. Onu daha önce tanımadığınız için nasıl biri olacağını tahmin edemiyorduk. Ama hem ne kadar zorladığı hem de geribildirimleriyle ne kadar etkili olduğu konusunda çok etkileyiciydi."
"Takım içinde ne kadar bilgili ve yapıcı olduğu gerçekten etkileyiciydi." dedi.
Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images
Tom McCullough, Performance Director, Aston Martin F1 Team, in the Team Principals Press Conference
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