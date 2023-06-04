Önceki / Canlı anlatım: İspanya GP
Formula 1 / İspanya GP Haberler

Aston Martin, Alonso'nun tabanındaki hasarın boyutunu açıkladı

Aston Martin, Fernando Alonso'nun Formula 1 İspanya GP sıralama turlarında karşı karşıya olduğu taban hasarına dair detayları açıkladı.

Adam Cooper
Ekleyen:
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Alonso'nun sıralama turlarında yaşadığı sorunlar, Q1 seansındaki ilk turunda pist dışına çıkmasının ardından başladı.

Alonso, o bölümü 12. sırada tamamlarken, Q2'de sekizinci ve üçüncü bölümde de ise dokuzuncu en iyi zamanı yaptı.

Takım, seanslar arasındaki zaman diliminde tabanı kademeli olarak onarmayı başardı fakat Alonso her çıkışında aracın nasıl davranacağını tam olarak bilememek gibi önemli bir zorlukla karşı karşıyaydı.

Performans direktörü Tom McCullough, "Her şey Q1'deki ilk turda oldu. Pistte küçük bir ıslak kısma çıktı ya da muhtemelen biraz fazla zorlayarak dışarı çıktı. Fakat o anda yol tutuş düşüktü, pist yeterince iyi durumda değildi."

"O hızda çakılların üzerine fırladığınızda, aracın tabanını traşlıyorsunuz. Dolayısıyla alt kısımdaki her şey hasar gördü."

"Alttaki bazı kanatlar ve kanatçıklar da koptu. Yani evet, araç kesinlikle olması gerekenin çok gerisindeydi."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Sözlerine şöyle devam etti: "Çakılların üzerinden ilk geçiş araca çok fazla hasar verdi."

"Araç garaja her geldiğinde tabanı onarmayı başardık ve aslında aracı yavaş yavaş iyileştirdik. Sıralama turlarının sonuna doğru, veri tarafındaki problemlerin çoğunu çözdük."

"Ayrıca, arka planda verileri izleyen ve seanslar ilerledikçe bize genel yere basma gücü ve aero denge kaybını belirten bir insan grubumuz var, bu da yarış mühendislerinin dengeyi daha iyi hale getirmelerine yardım ediyor."

McCullough, Alonso için her sürüşünde değişen bir araca uyum sağlamanın kolay olmadığını vurguladı.

"Özellikle ilk bölümdeki hasarın gerçekten büyük olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden o bölümü atlatması iyi oldu."

"Onun için biraz zor olan şey, aracı tamir ettiğimiz her seferde, aracı gerçekten çalıştırıp verileri alana kadar aerodinamik olarak ne kadar  iyi olacağını ve dolayısıyla aero dengenin ne halde olacağını bilmemekti."

"Yani uyum sağlamak zorundaydı, ki bu konuda çok iyi. Bu yüzden orada gerçekten iyi bir iş çıkardı."

"Son turunda, tek yeni lastik setiyle 10. virajda biraz içerisinden girdi ve ıslak kısma dokunup, dışarı çıktı."

paylaşım
yorumlar

Canlı anlatım: İspanya GP
Adam Cooper Daha fazlası
Adam Cooper
Horner: "Perez'in harika bir yarış çıkarabileceğine inanıyoruz"

Horner: "Perez'in harika bir yarış çıkarabileceğine inanıyoruz"

Formula 1
İspanya GP

Horner: "Perez'in harika bir yarış çıkarabileceğine inanıyoruz" Horner: "Perez'in harika bir yarış çıkarabileceğine inanıyoruz"

Ocon: "Barselona sıralama turları, Alpine'in performansını doğruladı"

Ocon: "Barselona sıralama turları, Alpine'in performansını doğruladı"

Formula 1
İspanya GP

Ocon: "Barselona sıralama turları, Alpine'in performansını doğruladı" Ocon: "Barselona sıralama turları, Alpine'in performansını doğruladı"

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Prime
Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Fernando Alonso Daha fazlası
Fernando Alonso
Alonso: "Zor bir hafta sonunda bile Ferrari'den daha fazla puan aldık"

Alonso: "Zor bir hafta sonunda bile Ferrari'den daha fazla puan aldık"

Formula 1
İspanya GP

Alonso: "Zor bir hafta sonunda bile Ferrari'den daha fazla puan aldık" Alonso: "Zor bir hafta sonunda bile Ferrari'den daha fazla puan aldık"

Krack: "Alonso, yanlış karar vermeseydik de kazanamayacaktı"

Krack: "Alonso, yanlış karar vermeseydik de kazanamayacaktı"

Formula 1
Monako GP

Krack: "Alonso, yanlış karar vermeseydik de kazanamayacaktı" Krack: "Alonso, yanlış karar vermeseydik de kazanamayacaktı"

Alonso, Ferrari'sini satıyor

Alonso, Ferrari'sini satıyor

Formula 1
Monako GP

Alonso, Ferrari'sini satıyor Alonso, Ferrari'sini satıyor

Aston Martin Racing Daha fazlası
Aston Martin Racing
Marko: "Aston Martin ikinci yarı gelişim yarışından düşebilir"

Marko: "Aston Martin ikinci yarı gelişim yarışından düşebilir"

Formula 1

Marko: "Aston Martin ikinci yarı gelişim yarışından düşebilir" Marko: "Aston Martin ikinci yarı gelişim yarışından düşebilir"

Glock Verstappen'i uyarıyor: "Alonso ciddi bir rakip olabilir"

Glock Verstappen'i uyarıyor: "Alonso ciddi bir rakip olabilir"

Formula 1
Monako GP

Glock Verstappen'i uyarıyor: "Alonso ciddi bir rakip olabilir" Glock Verstappen'i uyarıyor: "Alonso ciddi bir rakip olabilir"

Alonso: "Sıralama turlarındaki heyecan, Monako'nun neden takvimde kalması gerektiğini gösterdi"

Alonso: "Sıralama turlarındaki heyecan, Monako'nun neden takvimde kalması gerektiğini gösterdi"

Formula 1
Monako GP

Alonso: "Sıralama turlarındaki heyecan, Monako'nun neden takvimde kalması gerektiğini gösterdi" Alonso: "Sıralama turlarındaki heyecan, Monako'nun neden takvimde kalması gerektiğini gösterdi"

Son Haberler

Sofuoğlu: "Toprak, BMW motosikletinin eksiklerini kapayabilecek yeteneğe sahip"

Sofuoğlu: "Toprak, BMW motosikletinin eksiklerini kapayabilecek yeteneğe sahip"

SBK World Superbike
Misano

Sofuoğlu: "Toprak, BMW motosikletinin eksiklerini kapayabilecek yeteneğe sahip" Sofuoğlu: "Toprak, BMW motosikletinin eksiklerini kapayabilecek yeteneğe sahip"

Domenicali: "Barselona'nın yenilenmesi gerekiyor"

Domenicali: "Barselona'nın yenilenmesi gerekiyor"

F1 Formula 1
İspanya GP

Domenicali: "Barselona'nın yenilenmesi gerekiyor" Domenicali: "Barselona'nın yenilenmesi gerekiyor"

Alonso: "Stroll yavaş değil ancak epey şanssız!"

Alonso: "Stroll yavaş değil ancak epey şanssız!"

F1 Formula 1
İspanya GP

Alonso: "Stroll yavaş değil ancak epey şanssız!" Alonso: "Stroll yavaş değil ancak epey şanssız!"

Goodyear, ilk gerçek zamanlı veri toplayan lastiklerini tanıttı

Goodyear, ilk gerçek zamanlı veri toplayan lastiklerini tanıttı

LM24 Le Mans

Goodyear, ilk gerçek zamanlı veri toplayan lastiklerini tanıttı Goodyear, ilk gerçek zamanlı veri toplayan lastiklerini tanıttı

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.