Aston Martin, Alonso'nun tabanındaki hasarın boyutunu açıkladı

Alonso'nun sıralama turlarında yaşadığı sorunlar, Q1 seansındaki ilk turunda pist dışına çıkmasının ardından başladı.

Alonso, o bölümü 12. sırada tamamlarken, Q2'de sekizinci ve üçüncü bölümde de ise dokuzuncu en iyi zamanı yaptı.

Takım, seanslar arasındaki zaman diliminde tabanı kademeli olarak onarmayı başardı fakat Alonso her çıkışında aracın nasıl davranacağını tam olarak bilememek gibi önemli bir zorlukla karşı karşıyaydı.

Performans direktörü Tom McCullough, "Her şey Q1'deki ilk turda oldu. Pistte küçük bir ıslak kısma çıktı ya da muhtemelen biraz fazla zorlayarak dışarı çıktı. Fakat o anda yol tutuş düşüktü, pist yeterince iyi durumda değildi."

"O hızda çakılların üzerine fırladığınızda, aracın tabanını traşlıyorsunuz. Dolayısıyla alt kısımdaki her şey hasar gördü."

"Alttaki bazı kanatlar ve kanatçıklar da koptu. Yani evet, araç kesinlikle olması gerekenin çok gerisindeydi."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Sözlerine şöyle devam etti: "Çakılların üzerinden ilk geçiş araca çok fazla hasar verdi."

"Araç garaja her geldiğinde tabanı onarmayı başardık ve aslında aracı yavaş yavaş iyileştirdik. Sıralama turlarının sonuna doğru, veri tarafındaki problemlerin çoğunu çözdük."

"Ayrıca, arka planda verileri izleyen ve seanslar ilerledikçe bize genel yere basma gücü ve aero denge kaybını belirten bir insan grubumuz var, bu da yarış mühendislerinin dengeyi daha iyi hale getirmelerine yardım ediyor."

McCullough, Alonso için her sürüşünde değişen bir araca uyum sağlamanın kolay olmadığını vurguladı.

"Özellikle ilk bölümdeki hasarın gerçekten büyük olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden o bölümü atlatması iyi oldu."

"Onun için biraz zor olan şey, aracı tamir ettiğimiz her seferde, aracı gerçekten çalıştırıp verileri alana kadar aerodinamik olarak ne kadar iyi olacağını ve dolayısıyla aero dengenin ne halde olacağını bilmemekti."

"Yani uyum sağlamak zorundaydı, ki bu konuda çok iyi. Bu yüzden orada gerçekten iyi bir iş çıkardı."

"Son turunda, tek yeni lastik setiyle 10. virajda biraz içerisinden girdi ve ıslak kısma dokunup, dışarı çıktı."