Aston Martin, Alonso'nun şüphelerine rağmen Miami GP'yi kazanma fırsatı olabileceğini düşünüyor

Max Verstappen'in Q3'te yaşadığı problemler, Charles Leclerc'in kaza yapıp kırmızı bayrağı çıkarması, Sergio Perez'in pole pozisyonunu almasına, Fernando Alonso'nun da ikinci olmasına kapı açtı.

Bazıları yarış için Aston Martin'in sürpriz yapabileceğini öngörse de Alonso, Miami GP'yi kazanabilecek tempoda olmadıklarını açıkça belirtti.

"Özellikle hafta sonunun gidişatından sonra bir galibiyet hedefleyebileceğimizi düşünmüyorum."

"Podyumun bile zor olacağını düşünüyorum ama elimizden geleni yapacağız Tüm sezon boyunca bunu yaptık. Bence iyi bir konumdayız, burada olmayı hiç beklemiyorduk."

"Dolayısıyla, attığımız her tur, yarın bu tür pozisyonlarda atacağımız her tur bizim için bir hediye gibi. Bu yüzden takımın bundan keyif aldığını düşünüyorum."

"Checo'yu 1. virajda geçmeye çalışacağız! En azından birkaç tur için de olsa yarışı önde götürmek güzel. Ondan sonra da hak ettiğimiz pozisyona döneceğiz. Eğer 5. sıra ise, 5. olacak. 7. sıra ise, 7. olacak. Bir podyum daha olursa harika olur fakat bence zorlu bir yarış olacak."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, in Parc Ferme after Qualifying Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Ancak Krack, Alonso'nun ilk çizgiden başladığı Miami'de kazanabilecek tempoya sahip olabileceğini ve bazı fırsatlar çıkabileceğini düşünüyor.

Alonso'nun kazanma ihtimaliyle ilgili soru üzerine Krack, "Elbette fırsat var."

"Eğer ilk çizgiden başlıyorsanız -Cidde'de de söylediğim üzere- hedefiniz yarışı kazanmak olmalıdır."

"Fakat yine de güçlü rakiplerimiz var ve sanırım Sergio dışında kimse her şeyi bir araya getiremedi. Yine de deneyeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Krack, değişen koşullar nedeniyle takımın Miami pistini tam olarak anlamasının zor olduğunu kabul etti.

"Cuma günü bizim için hiç kolay değildi. Pistte çok fazla gelişim olduğu için pisti okumanın çok ama çok zor olduğunu düşünüyorum."

"Simülasyonlar yaptık, kısa bir süre önce Bakü'de de asfalt yenilendiği için muhtemelen buna benzer olacağını düşündük. Fakat öyle olmadı."

"Bu da sizi biraz geriye düşürüyor. Sonra iki kırmızı bayrak vardı. Hal böyle olunca piste çıktığınızda, gerçekten nerede olduğunuzu bilmiyorsunuz."

"Bence nerede olduğumuzdan %100 emin olamama durumunu sıralama turlarına kadarki tüm seanslarda yaşadık."

Top three Qualifiers Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, pole man Sergio Perez, Red Bull Racing, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Krack, bilgi eksikliğinin yarışı da etkilediğini söyledi: "Şu anda, kırmızı bayraklar nedeniyle pist hakkında gerçek bilgilere sahip değiliz."

"Dün kimse yarış simülasyonu yapamadı. Dolayısıyla bu kararları yarış sırasında vermeniz gerekecek ki bu da yarışı oldukça ilginç kılıyor."

Yine de Aston'un lastikleri iyi kullanması, yarışta İngiliz ekibe fayda getirebilir.

"Önceki tüm yarışlarda güçlü bir yarış aracına sahip olduğumuzu inkar edemeyiz. Yani bu güvenebileceğimiz bir güç. Fakat yine de başlayıp görmek lazım."

"Yarış uzun ve belki de diğerleri araçlarını geliştirmiş olabilir. Bu yüzden sadece bizim güçlü bir yarış çıkaracağımız kesin değil."

Bu arada Krack, takımın Lance Stroll'e Q1'de ikinci bir yeni lastik vermeyerek hata yaptığını kabul etti.

"Bu riski almaya gerek yoktu. Bu olayda maalesef yeterince iyi değildik. Sanırım biraz açgözlüydük, ilerlemeye ve üçüncü bölüme kalmayı hedefleyip, bunun için bir lastik seti saklamaya çalışıyorduk."

"Ancak bundan dersimizi almalı ve bir dahaki sefere daha iyisini yapmalıyız."