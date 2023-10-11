Aston Martin, Alonso'nun şikayetçi olduğu "sıcak koltuk" üzerinde çalışıyor

Losail'deki sıcak yarışın yarısına gelindiğinde Alonso, koltuğunda bir yanma hissetmiş ve takıma bir çözüm isteğinde bulunmuştu.

Alonso, takım radyosundan "Koltuğum yanıyor, dostum. Pit stopta yapabileceğimiz bir şey var mı? Bana su ya da başka bir şey fırlatın!" dedi.

Takım, İspanyol pilotu rahatlatmak için pek bir şey yapamazken, takım patronu Mike Krack bunun uzun zamandır yaşadıkları bir problem olduğunu söyledi.

Bunun daha önce hiç yaşanıp yaşanmadığı sorusuna Krack, "Evet, bu doğru. Bunu zaten birkaç kez bildirmişti."

"Bunun üzerinde çalışıyorduk. Yani hiçbir şey yapmadığımız anlamına gelmiyor. Çok daha iyi olduğunu düşündüğümüz Singapur'da da vardı."

"Ancak birkaç ekstrem koşul daha olacak. Böyle devam ederse, araca klima takmanın çok uzağında değiliz!" cevabını verdi.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Lando Norris, McLaren, on the grid Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

AMR23'ün koltuğunun neden bu kadar ısındığı sorulduğunda Krack şunları söyledi: "Hidrolik hatlar var, ECU'lar var. Hepsi ısınıyor ve siz de koltuğu bundan izole etmeye çalışıyorsunuz."

"Herhangi bir aktif soğutmaya sahip olmak da istemiyorsunuz çünkü ekstra ağırlık demek."

Alonso, koltuğun sağ tarafındaki yanma hissinin 15 tur içinde ortaya çıkmaya başladığını açıkladı.

Alonso, "Sanırım Lance de ben de koltuğun sağ kısmının sıcaklığıyla mücadele ettik."

"İlk 15 turda bir yanma yaşadım, bu yüzden telsizden pitstopta bana biraz su ya da başka bir şey atıp atamayacaklarını sordum! Görünüşe bakılırsa buna izin verilmiyor. Gerçekten sıra dışıydı."

"Zaten bazı sorunlarla uğraşıyorduk ama bugün oldukça sıra dışıydı." dedi.

Alonso, takım arkadaşı Stroll'ün neredeyse bayılmasına neden olan bu şartları, Ağustos 2019'da Toyota ile tamamladığı Dakar Rallisi testine benzetti.

"Katar'dan önce Ağustos ayında Nasser ile burada bir test yapmıştım ve bugüne çok benziyordu."

"Katar yılın bu zamanında her zaman oldukça zorludur."