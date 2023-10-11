Aston Martin, Alonso'nun şikayetçi olduğu "sıcak koltuk" üzerinde çalışıyor
Aston Martin, Fernando Alonso'nun Formula 1'in Katar Grand Prix'si sırasında koltuğunda hissettiği yanma hissinin "çözülmesi gereken bir problem" olduğunu açıkladı
Losail'deki sıcak yarışın yarısına gelindiğinde Alonso, koltuğunda bir yanma hissetmiş ve takıma bir çözüm isteğinde bulunmuştu.
Alonso, takım radyosundan "Koltuğum yanıyor, dostum. Pit stopta yapabileceğimiz bir şey var mı? Bana su ya da başka bir şey fırlatın!" dedi.
Takım, İspanyol pilotu rahatlatmak için pek bir şey yapamazken, takım patronu Mike Krack bunun uzun zamandır yaşadıkları bir problem olduğunu söyledi.
Bunun daha önce hiç yaşanıp yaşanmadığı sorusuna Krack, "Evet, bu doğru. Bunu zaten birkaç kez bildirmişti."
"Bunun üzerinde çalışıyorduk. Yani hiçbir şey yapmadığımız anlamına gelmiyor. Çok daha iyi olduğunu düşündüğümüz Singapur'da da vardı."
"Ancak birkaç ekstrem koşul daha olacak. Böyle devam ederse, araca klima takmanın çok uzağında değiliz!" cevabını verdi.
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Lando Norris, McLaren, on the grid
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
AMR23'ün koltuğunun neden bu kadar ısındığı sorulduğunda Krack şunları söyledi: "Hidrolik hatlar var, ECU'lar var. Hepsi ısınıyor ve siz de koltuğu bundan izole etmeye çalışıyorsunuz."
"Herhangi bir aktif soğutmaya sahip olmak da istemiyorsunuz çünkü ekstra ağırlık demek."
Alonso, koltuğun sağ tarafındaki yanma hissinin 15 tur içinde ortaya çıkmaya başladığını açıkladı.
Alonso, "Sanırım Lance de ben de koltuğun sağ kısmının sıcaklığıyla mücadele ettik."
"İlk 15 turda bir yanma yaşadım, bu yüzden telsizden pitstopta bana biraz su ya da başka bir şey atıp atamayacaklarını sordum! Görünüşe bakılırsa buna izin verilmiyor. Gerçekten sıra dışıydı."
"Zaten bazı sorunlarla uğraşıyorduk ama bugün oldukça sıra dışıydı." dedi.
Alonso, takım arkadaşı Stroll'ün neredeyse bayılmasına neden olan bu şartları, Ağustos 2019'da Toyota ile tamamladığı Dakar Rallisi testine benzetti.
"Katar'dan önce Ağustos ayında Nasser ile burada bir test yapmıştım ve bugüne çok benziyordu."
"Katar yılın bu zamanında her zaman oldukça zorludur."
Alonso'dan Andretti yanıtı: “Aston Martin’in kararını destekleyeceğim"
Alonso'dan Andretti yanıtı: “Aston Martin’in kararını destekleyeceğim" Alonso'dan Andretti yanıtı: “Aston Martin’in kararını destekleyeceğim"
Alonso: "Lastikler yüzünden bir yarışı çöpe atmalıydık, biz de bu yarışı seçtik"
Alonso: "Lastikler yüzünden bir yarışı çöpe atmalıydık, biz de bu yarışı seçtik" Alonso: "Lastikler yüzünden bir yarışı çöpe atmalıydık, biz de bu yarışı seçtik"
Norris, Alonso'nun McLaren'ın kendisine aşırı güvendiği yönündeki iddiasını reddetti
Norris, Alonso'nun McLaren'ın kendisine aşırı güvendiği yönündeki iddiasını reddetti Norris, Alonso'nun McLaren'ın kendisine aşırı güvendiği yönündeki iddiasını reddetti
Kravitz: “Howe, Stroll’den intikamını alacak”
Kravitz: “Howe, Stroll’den intikamını alacak” Kravitz: “Howe, Stroll’den intikamını alacak”
Stroll, Aston Martin'in 2023 F1 aracında neden bu kadar zorlanıyor?
Stroll, Aston Martin'in 2023 F1 aracında neden bu kadar zorlanıyor? Stroll, Aston Martin'in 2023 F1 aracında neden bu kadar zorlanıyor?
Leclerc ve Stroll'e ceza geldi, Alonso puan aldı!
Leclerc ve Stroll'e ceza geldi, Alonso puan aldı! Leclerc ve Stroll'e ceza geldi, Alonso puan aldı!
Son Haberler
Perez: "Katar'ın pist sınırları şaka gibiydi"
Perez: "Katar'ın pist sınırları şaka gibiydi" Perez: "Katar'ın pist sınırları şaka gibiydi"
Mercedes: "Hamilton için yumuşak lastikten başka seçeneğimiz yoktu”
Mercedes: "Hamilton için yumuşak lastikten başka seçeneğimiz yoktu” Mercedes: "Hamilton için yumuşak lastikten başka seçeneğimiz yoktu”
Alpine: "Andretti ile olan motor opsiyonu anlaşmamızın süresi sona erdi"
Alpine: "Andretti ile olan motor opsiyonu anlaşmamızın süresi sona erdi" Alpine: "Andretti ile olan motor opsiyonu anlaşmamızın süresi sona erdi"
Oliveira, Honda'nın ilgisini doğruladı
Oliveira, Honda'nın ilgisini doğruladı Oliveira, Honda'nın ilgisini doğruladı
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar