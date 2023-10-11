Prime'a abone ol
Önceki / AlphaTauri neden Lawson'ı tercih etmedi? Sonraki / Hill, “Max her geçen gün daha iyiye gidiyor”
Formula 1 / Katar GP Haberler

Aston Martin, Alonso'nun şikayetçi olduğu "sıcak koltuk" üzerinde çalışıyor

Aston Martin, Fernando Alonso'nun Formula 1'in Katar Grand Prix'si sırasında koltuğunda hissettiği yanma hissinin "çözülmesi gereken bir problem" olduğunu açıkladı

Filip Cleeren
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lando Norris, McLaren MCL60

Losail'deki sıcak yarışın yarısına gelindiğinde Alonso, koltuğunda bir yanma hissetmiş ve takıma bir çözüm isteğinde bulunmuştu.

Alonso, takım radyosundan "Koltuğum yanıyor, dostum. Pit stopta yapabileceğimiz bir şey var mı? Bana su ya da başka bir şey fırlatın!" dedi.

Takım, İspanyol pilotu rahatlatmak için pek bir şey yapamazken, takım patronu Mike Krack bunun uzun zamandır yaşadıkları bir problem olduğunu söyledi.

Bunun daha önce hiç yaşanıp yaşanmadığı sorusuna Krack, "Evet, bu doğru. Bunu zaten birkaç kez bildirmişti."

"Bunun üzerinde çalışıyorduk. Yani hiçbir şey yapmadığımız anlamına gelmiyor. Çok daha iyi olduğunu düşündüğümüz Singapur'da da vardı."

"Ancak birkaç ekstrem koşul daha olacak. Böyle devam ederse, araca klima takmanın çok uzağında değiliz!" cevabını verdi.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Lando Norris, McLaren, on the grid

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Lando Norris, McLaren, on the grid

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

AMR23'ün koltuğunun neden bu kadar ısındığı sorulduğunda Krack şunları söyledi: "Hidrolik hatlar var, ECU'lar var. Hepsi ısınıyor ve siz de koltuğu bundan izole etmeye çalışıyorsunuz."

"Herhangi bir aktif soğutmaya sahip olmak da istemiyorsunuz çünkü ekstra ağırlık demek."

Alonso, koltuğun sağ tarafındaki yanma hissinin 15 tur içinde ortaya çıkmaya başladığını açıkladı.

Alonso, "Sanırım Lance de ben de koltuğun sağ kısmının sıcaklığıyla mücadele ettik."

"İlk 15 turda bir yanma yaşadım, bu yüzden telsizden pitstopta bana biraz su ya da başka bir şey atıp atamayacaklarını sordum! Görünüşe bakılırsa buna izin verilmiyor. Gerçekten sıra dışıydı."

"Zaten bazı sorunlarla uğraşıyorduk ama bugün oldukça sıra dışıydı." dedi.

Alonso, takım arkadaşı Stroll'ün neredeyse bayılmasına neden olan bu şartları, Ağustos 2019'da Toyota ile tamamladığı Dakar Rallisi testine benzetti.

"Katar'dan önce Ağustos ayında Nasser ile burada bir test yapmıştım ve bugüne çok benziyordu."

"Katar yılın bu zamanında her zaman oldukça zorludur."

paylaşım
yorumlar

AlphaTauri neden Lawson'ı tercih etmedi?

Hill, “Max her geçen gün daha iyiye gidiyor”

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Filip Cleeren Daha fazlası
Filip Cleeren
McLaren: "Katar'daki lastik sınırı Red Bull'a kıyasla bizim lehimize oldu"

McLaren: "Katar'daki lastik sınırı Red Bull'a kıyasla bizim lehimize oldu"

Formula 1
Katar GP

McLaren: "Katar'daki lastik sınırı Red Bull'a kıyasla bizim lehimize oldu" McLaren: "Katar'daki lastik sınırı Red Bull'a kıyasla bizim lehimize oldu"

Aston Martin: "Bazı takımlar geliştirme konusunda bizden daha iyi bir iş çıkardı"

Aston Martin: "Bazı takımlar geliştirme konusunda bizden daha iyi bir iş çıkardı"

Formula 1
Katar GP

Aston Martin: "Bazı takımlar geliştirme konusunda bizden daha iyi bir iş çıkardı" Aston Martin: "Bazı takımlar geliştirme konusunda bizden daha iyi bir iş çıkardı"

Horner: "Yaptığımızdan daha iyisini yapmak imkansız"

Horner: "Yaptığımızdan daha iyisini yapmak imkansız"

Formula 1

Horner: "Yaptığımızdan daha iyisini yapmak imkansız" Horner: "Yaptığımızdan daha iyisini yapmak imkansız"

Fernando Alonso Daha fazlası
Fernando Alonso
Alonso'dan Andretti yanıtı: “Aston Martin’in kararını destekleyeceğim"

Alonso'dan Andretti yanıtı: “Aston Martin’in kararını destekleyeceğim"

Formula 1

Alonso'dan Andretti yanıtı: “Aston Martin’in kararını destekleyeceğim" Alonso'dan Andretti yanıtı: “Aston Martin’in kararını destekleyeceğim"

Alonso: "Lastikler yüzünden bir yarışı çöpe atmalıydık, biz de bu yarışı seçtik"

Alonso: "Lastikler yüzünden bir yarışı çöpe atmalıydık, biz de bu yarışı seçtik"

Formula 1
Katar GP

Alonso: "Lastikler yüzünden bir yarışı çöpe atmalıydık, biz de bu yarışı seçtik" Alonso: "Lastikler yüzünden bir yarışı çöpe atmalıydık, biz de bu yarışı seçtik"

Norris, Alonso'nun McLaren'ın kendisine aşırı güvendiği yönündeki iddiasını reddetti

Norris, Alonso'nun McLaren'ın kendisine aşırı güvendiği yönündeki iddiasını reddetti

Formula 1
Katar GP

Norris, Alonso'nun McLaren'ın kendisine aşırı güvendiği yönündeki iddiasını reddetti Norris, Alonso'nun McLaren'ın kendisine aşırı güvendiği yönündeki iddiasını reddetti

Aston Martin Racing Daha fazlası
Aston Martin Racing
Kravitz: “Howe, Stroll’den intikamını alacak”

Kravitz: “Howe, Stroll’den intikamını alacak”

Formula 1
Katar GP

Kravitz: “Howe, Stroll’den intikamını alacak” Kravitz: “Howe, Stroll’den intikamını alacak”

Stroll, Aston Martin'in 2023 F1 aracında neden bu kadar zorlanıyor?

Stroll, Aston Martin'in 2023 F1 aracında neden bu kadar zorlanıyor?

Formula 1
Katar GP

Stroll, Aston Martin'in 2023 F1 aracında neden bu kadar zorlanıyor? Stroll, Aston Martin'in 2023 F1 aracında neden bu kadar zorlanıyor?

Leclerc ve Stroll'e ceza geldi, Alonso puan aldı!

Leclerc ve Stroll'e ceza geldi, Alonso puan aldı!

Formula 1
Katar GP

Leclerc ve Stroll'e ceza geldi, Alonso puan aldı! Leclerc ve Stroll'e ceza geldi, Alonso puan aldı!

Son Haberler

Perez: "Katar'ın pist sınırları şaka gibiydi"

Perez: "Katar'ın pist sınırları şaka gibiydi"

F1 Formula 1
Katar GP

Perez: "Katar'ın pist sınırları şaka gibiydi" Perez: "Katar'ın pist sınırları şaka gibiydi"

Mercedes: "Hamilton için yumuşak lastikten başka seçeneğimiz yoktu”

Mercedes: "Hamilton için yumuşak lastikten başka seçeneğimiz yoktu”

F1 Formula 1
Katar GP

Mercedes: "Hamilton için yumuşak lastikten başka seçeneğimiz yoktu” Mercedes: "Hamilton için yumuşak lastikten başka seçeneğimiz yoktu”

Alpine: "Andretti ile olan motor opsiyonu anlaşmamızın süresi sona erdi"

Alpine: "Andretti ile olan motor opsiyonu anlaşmamızın süresi sona erdi"

F1 Formula 1
Katar GP

Alpine: "Andretti ile olan motor opsiyonu anlaşmamızın süresi sona erdi" Alpine: "Andretti ile olan motor opsiyonu anlaşmamızın süresi sona erdi"

Oliveira, Honda'nın ilgisini doğruladı

Oliveira, Honda'nın ilgisini doğruladı

MGP MotoGP
Endonezya GP

Oliveira, Honda'nın ilgisini doğruladı Oliveira, Honda'nın ilgisini doğruladı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol