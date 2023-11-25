Prime'a abone ol
Formula 1 Abu Dabi GP
Haberler

Aston Martin, Alonso'nun kontratını 2024 sonrası için uzatmak istiyor

Aston Martin takım patronu Mike Krack, Fernando Alonso'nun 2024 sonunda bitecek anlaşmasını uzatmak istediklerini açıkladı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, swings on the bannisters

Alonso, Aston Martin ile ilk yılında sezonun yıldızlarından birisi olmayı başardı ve birkaç hafta sonu hariç hemen hemen her hafta sonu araçtan maksimumu almış gibi göründü.

Sezon boyunca en çok podyum alan pilotlardan birisi olan Alonso'nun hem tavrı hem de performansı takım patronu Mike Krack tarafından övgüyle karşılandı.

Alonso ile ilk yılıyla ilgili çarpıcı noktalar sorulduğunda Krack, "Sadece olumlu şeyler var."

"Takım olarak ilk günden itibaren çok iyiydik. Başlangıçta bunun biraz 'cicim ayı' gibi olduğunu düşünmüştüm ama bu süreci uzatmayı başardığımız için oldukça mutluyum."

"Özellikle de zor zamanlarda yapıcı olan olağanüstü bir takım oyuncusuna sahip olduğumuzu düşünüyorum."

"Araç rekabetçiyken yapıcı olmak daha kolaydır ama kumaşını gösterdi; mesela Meksika örneğini ele alalım, her iki sürücünün de mikrofonu eline alıp takımı eleştirmesi, takıma karşı çıkması kolay olurdu ve muhtemelen hak da etmiş olurduk ama bence her iki sürücünün de takım oyuncusu niteliklerini o hafta sonu gördük."

"Benim için sezonun en önemli olaylarından biri de takım olarak o dönemde kenetlenmeyi başarmış olmamızdı."

Alonso'nun kontratı 2024 sezonunun ardından sona erecek ve devam etmeye istekli gibi görünüyor.

Bunu uzatma gibi bir arzuları olup olmadığı sorusuna Krack, "Sanırım bu soruya cevap vermeme gerek yok. Kesinlikle evet!" cevabını verdi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Takımları altı haftada beş yarış yapılmasından rahatsız

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Verstappen şaşkın: "Pole pozisyonunda olmamız garip"

Verstappen şaşkın: "Pole pozisyonunda olmamız garip"

Formula 1
Abu Dabi GP

Verstappen şaşkın: "Pole pozisyonunda olmamız garip" Verstappen şaşkın: "Pole pozisyonunda olmamız garip"

Abu Dabi GP: Sezonun son pole pozisyonu Verstappen ve Red Bull'un oldu!

Abu Dabi GP: Sezonun son pole pozisyonu Verstappen ve Red Bull'un oldu!

Formula 1
Abu Dabi GP

Abu Dabi GP: Sezonun son pole pozisyonu Verstappen ve Red Bull'un oldu! Abu Dabi GP: Sezonun son pole pozisyonu Verstappen ve Red Bull'un oldu!

MotoGP Valensiya: Sprint yarışını Martin kazandı, şampiyon pazar günü belli olacak!

MotoGP Valensiya: Sprint yarışını Martin kazandı, şampiyon pazar günü belli olacak!

MotoGP
Valensiya GP

MotoGP Valensiya: Sprint yarışını Martin kazandı, şampiyon pazar günü belli olacak! MotoGP Valensiya: Sprint yarışını Martin kazandı, şampiyon pazar günü belli olacak!

Son Haberler

Alonso: "Yarışta kaosa ihtiyacımız var"

Alonso: "Yarışta kaosa ihtiyacımız var"

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Alonso: "Yarışta kaosa ihtiyacımız var" Alonso: "Yarışta kaosa ihtiyacımız var"

Verstappen'in Abu Dabi'deki pole'ü Marko'ya pahalıya mal oldu

Verstappen'in Abu Dabi'deki pole'ü Marko'ya pahalıya mal oldu

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Verstappen'in Abu Dabi'deki pole'ü Marko'ya pahalıya mal oldu Verstappen'in Abu Dabi'deki pole'ü Marko'ya pahalıya mal oldu

Russell: "Sıralamalarda atmamız gereken adımı atamadık"

Russell: "Sıralamalarda atmamız gereken adımı atamadık"

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Russell: "Sıralamalarda atmamız gereken adımı atamadık" Russell: "Sıralamalarda atmamız gereken adımı atamadık"

Perez: "Dokuzuncu sıradan yükselmek zor olacak"1

Perez: "Dokuzuncu sıradan yükselmek zor olacak"1

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Perez: "Dokuzuncu sıradan yükselmek zor olacak"1 Perez: "Dokuzuncu sıradan yükselmek zor olacak"1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol