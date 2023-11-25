Aston Martin, Alonso'nun kontratını 2024 sonrası için uzatmak istiyor

Alonso, Aston Martin ile ilk yılında sezonun yıldızlarından birisi olmayı başardı ve birkaç hafta sonu hariç hemen hemen her hafta sonu araçtan maksimumu almış gibi göründü.

Sezon boyunca en çok podyum alan pilotlardan birisi olan Alonso'nun hem tavrı hem de performansı takım patronu Mike Krack tarafından övgüyle karşılandı.

Alonso ile ilk yılıyla ilgili çarpıcı noktalar sorulduğunda Krack, "Sadece olumlu şeyler var."

"Takım olarak ilk günden itibaren çok iyiydik. Başlangıçta bunun biraz 'cicim ayı' gibi olduğunu düşünmüştüm ama bu süreci uzatmayı başardığımız için oldukça mutluyum."

"Özellikle de zor zamanlarda yapıcı olan olağanüstü bir takım oyuncusuna sahip olduğumuzu düşünüyorum."

"Araç rekabetçiyken yapıcı olmak daha kolaydır ama kumaşını gösterdi; mesela Meksika örneğini ele alalım, her iki sürücünün de mikrofonu eline alıp takımı eleştirmesi, takıma karşı çıkması kolay olurdu ve muhtemelen hak da etmiş olurduk ama bence her iki sürücünün de takım oyuncusu niteliklerini o hafta sonu gördük."

"Benim için sezonun en önemli olaylarından biri de takım olarak o dönemde kenetlenmeyi başarmış olmamızdı."

Alonso'nun kontratı 2024 sezonunun ardından sona erecek ve devam etmeye istekli gibi görünüyor.

Bunu uzatma gibi bir arzuları olup olmadığı sorusuna Krack, "Sanırım bu soruya cevap vermeme gerek yok. Kesinlikle evet!" cevabını verdi.