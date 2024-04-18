Aston Martin, Alonso'nun F1'de devam etmek istediğinden "emin değilmiş"

Silverstone merkezli takım geçen hafta Alonso ile olan anlaşmasını 2026 sonuna kadar uzattığını açıkladı.

Sözleşme görüşmeleri başladıktan hemen sonra iki taraf resmi imzayı attı fakat takvimin büyüklüğü nedeniyle Aston Martin tarafında İspanyol pilotun emekli olabileceğine dair şüpheler vardı.

Çin'de konuşan Krack, Alonso'nun F1'de devam etmek istediğine her zaman ikna olup olmadığı sorulduğunda şöyle dedi: "Hayır, ikna olmamıştım!"

"Fernando, takvimin ve seyahatlerin çok fazla enerji tükettiğini, özellikle de işleri onun yaptığı şekilde yapmanın çok zor olduğunu söyledi."

"Fernando için %99'luk bir oran yok. İşte bu yüzden, takvim böyleyken, her şeyinizi alıp götürüyor. Sanırım bunu birçok kez söyledi: hayat diye bir şey yok. Ya %100 buna odaklanırsınız ya da yapmazsınız."

"Nasıl çalıştığını, garajda nasıl etkileşime girdiğini gördüğünüzde, sadece %100'ünü vermeye çalıştığını anlıyorsunuz. Etrafında bir hayat olmadığını söylediğinde bunun doğru olduğunu da görüyorsunuz."

"Yani artık 'hayatta başka bir şey yapmak istiyorum' diyeceğine dair bazı endişelerim vardı. Bu yüzden F1'i özel hayatından daha çok sevdiğini görmek beni çok mutlu etti."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Krack, Alonso'nun adı diğer takımlarla anılsa da, bunun olacağına hiçbir zaman pek ihtimal vermediğini söylüyor.

Krack, "Fernando sözünün eridir. Bize, basına söyledikleriyle içeriye söylediklerinin aynı olduğunu söyledi."

"O 'Önce kendime odaklanmam ve devam etmek isteyip istemediğime karar vermem gerekiyor. Eğer devam etmek istiyorsam, önce Aston Martin ile görüşmek istiyorum' dedi."

"Olan şey buydu. Bu şekilde sona erdiği için oldukça mutluyuz." dedi.

Krack, sürücü pazarındaki hareketlilik nedeniyle kontrat görüşmelerini erkenden tamamladıklarını da ekledi.

"Kendimize her zaman kararla ilgili bir tarih belirledik. Herkesin söylediklerine sadık kaldığını görmek çok güzeldi. Yani aslında düşündüğümüz gibi gitti."

Stroll'le devam

Krack, Alonso'nun ardından şimdi de Lance Stroll ile yeni kontrat görüşmelerine başlayacaklarını açıkladı.

Krack, "Geçen hafta büyük oranda Fernando ile ilgiliydi ama Aston Martin'in Lance'in evi olduğunu da biliyoruz."

"Tüm proje her zaman onun etrafında şekillendi. Bu yüzden devamlılık hedefliyoruz."

"Her zaman bunun çok önemli olduğunu söyledim, bu yüzden önümüzdeki haftalarda neler olacağını göreceğiz." dedi.