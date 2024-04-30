Aston Martin, Alonso'nun Çin'de aldığı için inceleme talep etti
Aston Martin, Fernando Alonso'nun Çin Grand Prix'sinde aldığı cezasıyla ilgili olarak inceleme hakkı talep etti.
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Alonso, Carlos Sainz ile çarpışmasının ardından sprint yarışında 10 saniye zaman cezası ve üç ceza puanı almıştı.
İki İspanyol, birbirleriyle temas ettiğinde üçüncülük için mücadele ediyorlardı, bu da iki kez dünya şampiyonu Alonso'nun lastik patlatmasına ve yarıştan çekilmesine neden oldu. Sergio Perez bu olaydan yararlanarak yarışı ilk üçte bitirmeyi başardı.
Hakemler "sürüş standartları yönergesi uyarınca" Alonso'ya ceza verirken, İspanyol pilot aynı görüşte değildi.
Bugün karara resmi olarak itiraz eden Aston Martin, kararlarını değiştirmeyi düşünmeleri için hakemlere yeni kanıtlar sunması gerekecek.
Aston Martin ve Ferrari'nin takım yöneticilerinin katılacağı ilk duruşma 3 Mayıs'ta yapılacak ve İngiliz ekibin sunduğu kanıtların hakemlerin değerlendirmesini gerektirip gerektirmediği belirlenecek.
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