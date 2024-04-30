Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Çin GP

Aston Martin, Alonso'nun Çin'de aldığı için inceleme talep etti

Aston Martin, Fernando Alonso'nun Çin Grand Prix'sinde aldığı cezasıyla ilgili olarak inceleme hakkı talep etti.

Ezel Tan
Güncel:
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Alonso, Carlos Sainz ile çarpışmasının ardından sprint yarışında 10 saniye zaman cezası ve üç ceza puanı almıştı.

İki İspanyol, birbirleriyle temas ettiğinde üçüncülük için mücadele ediyorlardı, bu da iki kez dünya şampiyonu Alonso'nun lastik patlatmasına ve yarıştan çekilmesine neden oldu. Sergio Perez bu olaydan yararlanarak yarışı ilk üçte bitirmeyi başardı.

Hakemler "sürüş standartları yönergesi uyarınca" Alonso'ya ceza verirken, İspanyol pilot aynı görüşte değildi.

Bugün karara resmi olarak itiraz eden Aston Martin, kararlarını değiştirmeyi düşünmeleri için hakemlere yeni kanıtlar sunması gerekecek.

Aston Martin ve Ferrari'nin takım yöneticilerinin katılacağı ilk duruşma 3 Mayıs'ta yapılacak ve İngiliz ekibin sunduğu kanıtların hakemlerin değerlendirmesini gerektirip gerektirmediği belirlenecek.

 

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Audi, Sainz'a 'Red Bull'un karşılayamayacağı' büyük bir sözleşme teklifinde bulunmuş
Sonraki haber Wolff: "Verstappen'le Miami'de görüşeceğimiz iddiaları sadece bir söylenti"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Vasseur: "Miami'de, Şanghay'dan daha iyi bir iş yapmaya çalışacağız"

Vasseur: "Miami'de, Şanghay'dan daha iyi bir iş yapmaya çalışacağız"

Formula 1
Miami GP
Vasseur: "Miami'de, Şanghay'dan daha iyi bir iş yapmaya çalışacağız"
RB: "Bir numaralı adayımız Lawson"

RB: "Bir numaralı adayımız Lawson"

Formula 1
Miami GP
RB: "Bir numaralı adayımız Lawson"
Wolff: "Verstappen'le Miami'de görüşeceğimiz iddiaları sadece bir söylenti"

Wolff: "Verstappen'le Miami'de görüşeceğimiz iddiaları sadece bir söylenti"

Formula 1
Miami GP
Wolff: "Verstappen'le Miami'de görüşeceğimiz iddiaları sadece bir söylenti"
Carlos Sainz Jr.
Daha fazlası
Carlos Sainz Jr.
Takımlar, Sainz'ın Çin GP sıralama kazasının aydınlatılmasını umuyor

Takımlar, Sainz'ın Çin GP sıralama kazasının aydınlatılmasını umuyor

Formula 1
Takımlar, Sainz'ın Çin GP sıralama kazasının aydınlatılmasını umuyor
Sainz: "Leclerc ile ilk virajda girdiğimiz mücadele bize pahalıya patladı"

Sainz: "Leclerc ile ilk virajda girdiğimiz mücadele bize pahalıya patladı"

Formula 1
Çin GP
Sainz: "Leclerc ile ilk virajda girdiğimiz mücadele bize pahalıya patladı"
Çin'de günün pilotu kim oldu?

Çin'de günün pilotu kim oldu?

Formula 1
Çin GP
Çin'de günün pilotu kim oldu?
Aston Martin Racing
Daha fazlası
Aston Martin Racing
Honda: "2026 F1 projesi 'plana göre' gidiyor"

Honda: "2026 F1 projesi 'plana göre' gidiyor"

Formula 1
Miami GP
Honda: "2026 F1 projesi 'plana göre' gidiyor"
Aston Martin, tutarsız ceza kararları nedeniyle hayal kırıklığına uğradı

Aston Martin, tutarsız ceza kararları nedeniyle hayal kırıklığına uğradı

Formula 1
Çin GP
Aston Martin, tutarsız ceza kararları nedeniyle hayal kırıklığına uğradı
Herbert: "Alonso'nun Melbourne'de aldığı cezadan sonra ölüm tehdidi aldım"

Herbert: "Alonso'nun Melbourne'de aldığı cezadan sonra ölüm tehdidi aldım"

Formula 1
Çin GP
Herbert: "Alonso'nun Melbourne'de aldığı cezadan sonra ölüm tehdidi aldım"

Son Haberler

Turizm ve Kültür Bakanının 2026 Türkiye GP açıklaması ne manaya geliyor?

Turizm ve Kültür Bakanının 2026 Türkiye GP açıklaması ne manaya geliyor?

F1 Formula 1
Turizm ve Kültür Bakanının 2026 Türkiye GP açıklaması ne manaya geliyor?
Vasseur: "Miami'de, Şanghay'dan daha iyi bir iş yapmaya çalışacağız"

Vasseur: "Miami'de, Şanghay'dan daha iyi bir iş yapmaya çalışacağız"

F1 Formula 1
Miami GP
Vasseur: "Miami'de, Şanghay'dan daha iyi bir iş yapmaya çalışacağız"
Acosta: "Michelin'in motosikletlerdeki titreşim sorunlarını ele alması gerek"

Acosta: "Michelin'in motosikletlerdeki titreşim sorunlarını ele alması gerek"

MGP MotoGP
İspanya GP
Acosta: "Michelin'in motosikletlerdeki titreşim sorunlarını ele alması gerek"
Jos: "Şu anda herkes Max'i istiyor"

Jos: "Şu anda herkes Max'i istiyor"

F1 Formula 1
Miami GP
Jos: "Şu anda herkes Max'i istiyor"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye