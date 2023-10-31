Aston Martin: "Alonso spin atmaya başladıysa, bir şeyler yanlış gidiyor demektir"

Fernando Alonso, geçen hafta sonu Meksika'da bu yılki en zorlu hafta sonlarından birisini geçirdi ve yarıştan çekildi.

Üst üste ikinci kez yarışa veda eden Alonso, yarıştan sonra hayal kırıklığını dile getirdi ve "hiçbir şey için mücadele etmediklerini" belirtti.

Mike Krack de İspanyol pilotun yaşadığı problemlerin araçtan kaynaklandığını söylüyor.

Krack şöyle dedi: "Fernando'ya kazanabileceği bir araç vermeyi başaramadık."

"Kariyeri boyunca 30'dan fazla yarış kazandı. İki dünya şampiyonluğu var. Eğer bu şekilde spin atmaya başladıysa, yanlış giden bir şeyler var demektir."

"Bence bu kabul etmemiz gereken bir şey çünkü araçtan memnun değildi. Ona daha iyi bir araç sağlamalıyız."

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, garajdan ayrılıyor

"Bunu daha önce Lance için de söylemiştim, şimdi de onun için aynı şey geçerli. Sürücülerimize iyi bir araç sağlamıyoruz, onlar adeta bir yolcu gibiler yapabilecekleri hiçbir şey yok."

"Fernando için hafta sonunun başından beri durum böyleydi."

Alonso şampiyonada beşinci sıraya geriledi ve yakında daha da geriye düşme riskiyle karşı karşıya.

Krack bu konuda, "Elbette hiç hoş değil."

"Kimse bundan memnun değil. Fakat ne yapabileceğimiz konusunda gerçekçi olmamız gerekiyor."

"Bu durumdan kaçınmak için rekabetçi olmamız gerekiyor. Yağmur yağabilir, koşullar oluşabilir. Ayrıca önümüzde daha birkaç yarış var, hâlâ bir şeyler yapabiliriz."

"Son tura kadar savaşacağız. Eminim Fernando da bunu yapacak." dedi.

Krack, takımın sahibi Lawrence Stroll'ün mevcut durumdan memnun olmadığını da kabul etti.

"Lawrence mutlu değil. Fakat biz de mutlu değiliz. Kimse mutlu değil. Sezona harika bir başlangıç yaptıktan sonra formunuzu kaybediyorsanız, kimse mutlu olmaz."

"Fakat bunu bize onun söylemesine gerek yok."

"Onun mutlu olmadığını kabul etmeliyiz... Yine de biz güçlü bir takımız ve bu durumdan kurtulmak için açık fikirli şekilde çalışmaya devam etmeliyiz."