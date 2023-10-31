Prime'a abone ol
Formula 1 Mexico City GP
Haberler

Aston Martin: "Alonso spin atmaya başladıysa, bir şeyler yanlış gidiyor demektir"

Aston Martin takım patronu Mike Krack, Fernando Alonso'nun araçta kendisini rahat hissetmediğini kabul ediyor.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, geçen hafta sonu Meksika'da bu yılki en zorlu hafta sonlarından birisini geçirdi ve yarıştan çekildi.

Üst üste ikinci kez yarışa veda eden Alonso, yarıştan sonra hayal kırıklığını dile getirdi ve "hiçbir şey için mücadele etmediklerini" belirtti.

Mike Krack de İspanyol pilotun yaşadığı problemlerin araçtan kaynaklandığını söylüyor.

Krack şöyle dedi: "Fernando'ya kazanabileceği bir araç vermeyi başaramadık."

"Kariyeri boyunca 30'dan fazla yarış kazandı. İki dünya şampiyonluğu var. Eğer bu şekilde spin atmaya başladıysa, yanlış giden bir şeyler var demektir."

"Bence bu kabul etmemiz gereken bir şey çünkü araçtan memnun değildi. Ona daha iyi bir araç sağlamalıyız."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, garajdan ayrılıyor

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, garajdan ayrılıyor

"Bunu daha önce Lance için de söylemiştim, şimdi de onun için aynı şey geçerli. Sürücülerimize iyi bir araç sağlamıyoruz, onlar adeta bir yolcu gibiler yapabilecekleri hiçbir şey yok."

"Fernando için hafta sonunun başından beri durum böyleydi."

Alonso şampiyonada beşinci sıraya geriledi ve yakında daha da geriye düşme riskiyle karşı karşıya.

Krack bu konuda, "Elbette hiç hoş değil."

"Kimse bundan memnun değil. Fakat ne yapabileceğimiz konusunda gerçekçi olmamız gerekiyor."

"Bu durumdan kaçınmak için rekabetçi olmamız gerekiyor. Yağmur yağabilir, koşullar oluşabilir. Ayrıca önümüzde daha birkaç yarış var, hâlâ bir şeyler yapabiliriz."

"Son tura kadar savaşacağız. Eminim Fernando da bunu yapacak." dedi.

Krack, takımın sahibi Lawrence Stroll'ün mevcut durumdan memnun olmadığını da kabul etti.

"Lawrence mutlu değil. Fakat biz de mutlu değiliz. Kimse mutlu değil. Sezona harika bir başlangıç yaptıktan sonra formunuzu kaybediyorsanız, kimse mutlu olmaz."

"Fakat bunu bize onun söylemesine gerek yok."

"Onun mutlu olmadığını kabul etmeliyiz... Yine de biz güçlü bir takımız ve bu durumdan kurtulmak için açık fikirli şekilde çalışmaya devam etmeliyiz."

 

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Horner: “Ferrari’nin sert lastik tercih etmesine çok şaşırdım”
Sonraki haber Gasly: "Kırmızı bayrağın zamanlaması yarışımı mahvetti"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Pirelli, Las Vegas ve Abu Dhabi'ye en yumuşak lastikleri götürecek

Pirelli, Las Vegas ve Abu Dhabi'ye en yumuşak lastikleri götürecek

Formula 1
Brezilya GP

Pirelli, Las Vegas ve Abu Dhabi'ye en yumuşak lastikleri götürecek Pirelli, Las Vegas ve Abu Dhabi'ye en yumuşak lastikleri götürecek

Verstappen: "Brezilya'da bu yılki 17. zaferimi almaya çalışacağım!"

Verstappen: "Brezilya'da bu yılki 17. zaferimi almaya çalışacağım!"

Formula 1
Brezilya GP

Verstappen: "Brezilya'da bu yılki 17. zaferimi almaya çalışacağım!" Verstappen: "Brezilya'da bu yılki 17. zaferimi almaya çalışacağım!"

Perez: "Hedefim artık şampiyona ikinciliğini korumak"

Perez: "Hedefim artık şampiyona ikinciliğini korumak"

Formula 1
Brezilya GP

Perez: "Hedefim artık şampiyona ikinciliğini korumak" Perez: "Hedefim artık şampiyona ikinciliğini korumak"

Son Haberler

Ferrari, Meksika yarışında motor gücünü kısmak zorunda kalmış

Ferrari, Meksika yarışında motor gücünü kısmak zorunda kalmış

F1 Formula 1
Mexico City GP

Ferrari, Meksika yarışında motor gücünü kısmak zorunda kalmış Ferrari, Meksika yarışında motor gücünü kısmak zorunda kalmış

Alpine'in yenilenmesi takımdaki enerjiyi yükseltmiş gözüküyor

Alpine'in yenilenmesi takımdaki enerjiyi yükseltmiş gözüküyor

F1 Formula 1
Mexico City GP

Alpine'in yenilenmesi takımdaki enerjiyi yükseltmiş gözüküyor Alpine'in yenilenmesi takımdaki enerjiyi yükseltmiş gözüküyor

Button, Williams takım patronu James Vowles’u övdü

Button, Williams takım patronu James Vowles’u övdü

F1 Formula 1
Brezilya GP

Button, Williams takım patronu James Vowles’u övdü Button, Williams takım patronu James Vowles’u övdü

Massa, F1'deki hukuki sorunlar nedeniyle Brezilya GP'sini ziyaret edemeyebilir

Massa, F1'deki hukuki sorunlar nedeniyle Brezilya GP'sini ziyaret edemeyebilir

F1 Formula 1
Mexico City GP

Massa, F1'deki hukuki sorunlar nedeniyle Brezilya GP'sini ziyaret edemeyebilir Massa, F1'deki hukuki sorunlar nedeniyle Brezilya GP'sini ziyaret edemeyebilir

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol