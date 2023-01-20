Aston Martin: "Alonso şimdiden gelişmesi gereken alanları belirledi"
Aston Martin'den Eric Blandin, Fernando Alonso'nun Abu Dhabi testinde kendilerine geliştirmeleri gereken alanları belirleme konusunda yardımcı olduğunu söylüyor.
Fernando Alonso yeni Formula 1 sezonunda Aston Martin takımı adına yarışacak ve ilk testine geçen yılın sonunda çıktı.
İspanyol sürücü özellikle direksiyon konusunda çok hassas ve takıma, geliştirmesi gereken alanları anlatma fırsatı yakaladı.
Alonso'nun takıma ne katacağı sorusuna yanıt veren teknik direktör yardımcısı Eric Blandin, şu ifadeleri kullandı: "Fernando olağanüstü bir sürücü. Gridde onun seviyesinde olan çok fazla sürücü yok, bunların sayısı bir elin parmaklarını geçmez."
"O, çok tutkulu ve çok azimli... Hatta inanılmaz azimli. Başardığı onca şeyden sonra bile hâlâ kazanma arzusuyla yanıp tutuşuyor."
Fernando Alonso, Aston Martin AMR22
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
"Fernando ile anlaşmak takım için çok önemliydi. Bizi çok zorlayacak ve bir üst seviyeye çıkmamıza yardımcı olacak."
"Lance'i de zorlayacak. Birbirlerini tamamlayacaklar; Eminim Lance'in içindeki en iyiyi ortaya çıkaracak."
"Çok güçlü bir sürücü kadrosuna sahibiz. Onlara rekabetçi bir araç vermek bizim elimizde."
"Griddeki en iyi sürücü kadrosuna sahip olabiliriz fakat onlara hızlı bir araç vermezsek bunun pek bir anlamı olmaz. Bunu sağlamamız gerekiyor."
Blandin, Alonso'nun daha şimdiden gelişmesi gereken alanları belirlediğini söyledi.
"Fernando'nun geri bildirimleri gerçekten çok hassas."
"Araçtan ne istediğini net bir şekilde ifade etti ve yeni AMR23'ün tasarımında kullanabileceğimiz birkaç şeyi hemen belirledi."
"Geçen sezon Fernando bizimkinden oldukça farklı ve daha rekabetçi bir araç sürmüştü."
"AMR22'yi sürdükten sonra, iki aracı hızlı bir şekilde karşılaştırabildi ve 'Bu açıkça daha iyi, bu açıkça daha kötü ve odaklanmamız gereken şey bu' dedi."
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