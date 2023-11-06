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Formula 1 Brezilya GP
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Aston Martin: "Alonso, podyuma çıkmak için 'alışılmadık' yarış çizgileri kullandı"

Aston Martin Formula 1 patronu Mike Krack, Fernando Alonso'nun 2023 Brezilya Grand Prix'sinde Sergio Perez'i geride bırakmasını sağlayan şeyin "farklı çizgiler kullanması" olduğuna inanıyor.

Editör Ezel Tan
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Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

İki kez dünya şampiyonu Alonso, Aston Martin'in Zandvoort'tan bu yana ilk kez podyuma çıktığı Interlagos'ta damalı bayrağı Sergio Perez'in sadece 0.053 saniye önünde üçüncü geçti.

Son anlardaki bu keyif verici mücadelede Perez, Alonso'yu geçerek üçüncülüğü almayı başarmıştı ancak Alonso, son turun 4. virajında Meksikalı pilotu tekrar geçti.

Son sektörde yeniden rakibinin baskısı altına giren Alonso, yokuş yukarı çıkarken son virajı daha genişten aldı.

Perez hava koridoru ve DRS etkisiyle -son metrelerde- Alonso'nun yanına gelse de, İspanyol pilot yerini korudu.

Alonso'nun kıl payı farkla aldığı üçüncülük hakkında konuşan Aston takım patronu Mike Krack'a göre bu podyum İspanyol pilotun izlediği çizgi sayesinde mümkün oldu.

Krack, "Son birkaç turda gerçekten ilginç bir savaş vardı."

"Yarışın sonuna yaklaştıkça daha heyecanlı bir hal aldı."

"Fernando'nun biraz alışılmadık diyebileceğimiz bazı çizgiler izlediğimizi görüyordunuz. Fakat ilginç şekilde arkadan gelen Sergio'ya da aynısını yapması söylendi."

"Yani gelişen ilginç dinamikleri görebiliyordunuz; herkes geçiş yapılabilecek kısımlarda güçlü olmak için lastiklerini yönetmeye çalıştı. Bu da mücadeleyi ilginç kıldı."

"Kağıt üzerinde daha hızlı bir araca sahip olan birine karşı Alonso'nun durumu nasıl yönettiğini ve büyük deneyimini nasıl kullandığını gördünüz." dedi.

Krack, Perez'in bir önceki turda üçüncülüğü almasının ardından Alonso'nun pozisyonunu geri kazanacağını düşünüp düşünmediği sorulduğunda şöyle devam etti: "Herkesin deposunda ne kadar enerji olduğunu asla bilemezsiniz, ki bu gerçekten mücadelenin nasıl biteceğini belirliyor."

"Bence Fernando 1. ve 2. virajların çıkışında gerçekten iyi hazırlandı ve geçmeyi başardı."

Aston Martin'in diğer pilotu Lance Stroll ise yarışı beşinci sırada tamamladı.

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team, the Aston Martin team celebrate in Parc Ferme

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team, the Aston Martin team celebrate in Parc Ferme

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