Aston Martin: "Aldığımız son puanların anahtarı 'agresif gelişim' programı"

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Lance Stroll ve Sebastian Vettel, Singapur'daki yarışı sırasıyla altıncı ve sekizinci tamamlarken, Alman pilot Japonya'da altıncı oldu.

McCullough, takımın doğru zamanda doğru yerde olmasının tesadüf olmadığını söylüyor.

Autosport'a verdiği demeçte, "Yılın başından beri sürekli agresif bir ilerleme kaydettik."

"Her geçen yarış araca bazı parçalar ekledik ve bu parçalar işe yaradı, araç daha hızlı gitti ve biz de bu parçaların nasıl çalıştığını anladık."

"Bunu araç gelişim bölümündeki çocuklar yapıyor ve araç pist üstünde hızlı olduğu için de pist üstündeki işimiz kolaylaşıyor."

"Aynı zamanda şimdiye kadar kusursuz bir dayanıklılığa de sahip olduk, her zaman yarışın içerisindeydik."

"İster Lance'in pek çok kez yaptığı gibi 10. sıra ve bir puan için olsun, isterse de daha büyük puanlar alma fırsatları olsun, her şey, yılın başında başkalarının da yaptığını gördüğümüz üzere, kendimizi diğerlerinin en iyisi olarak mücadeleye sokmakla ilgiliydi. Şimdi bunu biraz da kendi kendimize başarabiliyor olmamız güzel bir şey."

"Sürücülerimiz mükemmel bir iş çıkardı, yarışlardan en iyi şekilde yararlandık, her iki yarış da zor şartlarda yapılmasına rağmen bunlardan iyi sonuçlar almak çok tatmin ediciydi." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Asya'daki iki yarışın ardından Aston Martin, şampiyonada Haas ve AlphaTauri'nin önüne geçmeyi başardı ve altıncı sıradaki Alfa Romeo'nun da sadece yedi puan gerisinde yer alıyor.

McCullough, "Bu iki yarışta -Singapur ve Japonya'da- iyi puanlar kazandık fakat aynı zamanda şampiyonadaki ana rakiplerimizden de iyi puanlar almayı başardık."

"Önemli olan da bu. Önümüzde hâlâ dört yarış var fakat bunlara Haas, AlphaTauri ve hatta Alfa Romeo'ya göre çok daha iyi bir konumda başlıyoruz."

"McLaren ve Alpine çok öndeler ve dördüncü ya da beşinci olmak için mücadele ediyorlar. Fakat her zaman altıncı sıra için mücadele etme şansımız olduğunu hissettik. Şu anda da bu mücadelenin içindeyiz."

"Önümüzde hâlâ uzun bir yol var. Ancak mücadelenin içinde olmak ve her hafta sonu, çok farklı pistlerde sürekli mücadelenin içinde olabilen bir araca sahip olmak güzel." dedi.

Teknik direktör Dan Fallows ve diğer yeni Ar-Ge çalışanlarının ana odak noktası 2023 aracı olsa da, McCullough bu sezonki AMR22 üzerinde de etkileri olduğunu söylüyor.

"Açıkçası aramıza birkaç yeni kişi katıldı ve bu yılki araca şimdiden gerçek bir katkı sağladılar. Gerçekten sağlam bir yöne doğru gidiyoruz."

"Zorlu bir başlangıçtan sonra takımın birlikte iyi çalıştığını düşünüyorum. Gelişim aşamasında iki farklı rotamız vardı ve sonrasında tek bir rotaya odaklandık, artık sadece bunun üzerinde çalışıyoruz."

"Kaydedilen gelişim herkes için ödüllendirici çünkü 2022 araçları için yönetmelik değişikliği çok büyüktü ve takım içerisindeki herkes insan için bu büyük bir mücadeleydi."

"Yılın başından bu yana puan kazanmak ve gelişim kaydetmeye başlamak herkes için çok tatmin edici."