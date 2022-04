Aston Martin, yeni motor partnerlerine ilgi duyuyor

Audi ve Porsche, 2026 kurallarının kesinleşmesinin ardından F1'e giriş yapacaklarını açıklamaya hazırlanıyorlar. İki Alman üretici ile ilgili odak noktası ise, gride hangi takımlarla ortaklık kurarak katılacakları.

Porsche'nin Red Bull ile ortaklık kurması bekleniyor. Audi'nin izleyeceği yol ise henüz belli değil.

Geçtiğimiz günlerde Audi'nin potansiyel bir devralma konusunda McLaren ile ileri düzeyde görüşmeler yürüttüğü söylenmişti, ancak kaynaklar, her iki tarafa da uygun bir anlaşmaya varamayan tarafların görüşmeleri durdurduğunu belirtiyor.

Her ne kadar McLaren ile ortaklık şansı azalıyor gibi görünse de, Audi'nin düşündüğü başka seçenekler de var.

Williams, yeni bir üretici ile partnerlik kurmaya açık takımlardan biri olarak karşımıza çıkarken, kaynaklar Audi'nin Aston Martin ile daha uzun vadeli bir ortaklık hakkında görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

Aston Martin'in F1'deki ilerlemesi, geçen yılın başında Aston Martin isminin spora geri dönmesinden bu yana sekteye uğradı. Takım sahibi Lawrence Stroll'un istediği gibi ön grupta mücadele etmek için ne yapması gerektiği hakkında da birtakım sorular ortaya çıktı.

Audi ile kurulacak bir ortaklık veya tam bir satın alma, takıma ciddi bir destek sağlayabilir -hatta takım yeterince ilerleme kaydetmediyse Stroll'e F1'den çıkış yolu da sunabilir.

Bu yılın başlarında Aston Martin, 2026 kuralları için kendi güç ünitesini üretmeyi düşündüğünü ima etmişti –bu, takımın mevcut teknik yetenekleriyle ayak uyduramayacağı bir proje.

Ancak bu projeyi Audi gibi büyük bir üretici ile birlikte gerçekleştirmek, takımın hem ihtiyaç duyulan bütçeyi, hem de yeterli teknik bilgiyi elde etmesi açısından tamamen mantıklı bir hamle olacak.

Marshals assist Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, after he stops during FP1

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images