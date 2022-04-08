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Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Aston Martin, yeni motor partnerlerine ilgi duyuyor

Aston Martin, Audi ile anlaşacağı dedikodularının ortasında, Formula 1'deki uzun vadeli motor seçeneklerini "aktif olarak" değerlendirdiğini söyledi.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Christian Nimmervoll
Çeviren:
Altay Gök
Aston Martin, yeni motor partnerlerine ilgi duyuyor
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Audi ve Porsche, 2026 kurallarının kesinleşmesinin ardından F1'e giriş yapacaklarını açıklamaya hazırlanıyorlar. İki Alman üretici ile ilgili odak noktası ise, gride hangi takımlarla ortaklık kurarak katılacakları.

Porsche'nin Red Bull ile ortaklık kurması bekleniyor. Audi'nin izleyeceği yol ise henüz belli değil.

Geçtiğimiz günlerde Audi'nin potansiyel bir devralma konusunda McLaren ile ileri düzeyde görüşmeler yürüttüğü söylenmişti, ancak kaynaklar, her iki tarafa da uygun bir anlaşmaya varamayan tarafların görüşmeleri durdurduğunu belirtiyor.

Her ne kadar McLaren ile ortaklık şansı azalıyor gibi görünse de, Audi'nin düşündüğü başka seçenekler de var.

Williams, yeni bir üretici ile partnerlik kurmaya açık takımlardan biri olarak karşımıza çıkarken, kaynaklar Audi'nin Aston Martin ile daha uzun vadeli bir ortaklık hakkında görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

Aston Martin'in F1'deki ilerlemesi, geçen yılın başında Aston Martin isminin spora geri dönmesinden bu yana sekteye uğradı. Takım sahibi Lawrence Stroll'un istediği gibi ön grupta mücadele etmek için ne yapması gerektiği hakkında da birtakım sorular ortaya çıktı.

Audi ile kurulacak bir ortaklık veya tam bir satın alma, takıma ciddi bir destek sağlayabilir -hatta takım yeterince ilerleme kaydetmediyse Stroll'e F1'den çıkış yolu da sunabilir.

Bu yılın başlarında Aston Martin, 2026 kuralları için kendi güç ünitesini üretmeyi düşündüğünü ima etmişti –bu, takımın mevcut teknik yetenekleriyle ayak uyduramayacağı bir proje.

Ancak bu projeyi Audi gibi büyük bir üretici ile birlikte gerçekleştirmek, takımın hem ihtiyaç duyulan bütçeyi, hem de yeterli teknik bilgiyi elde etmesi açısından tamamen mantıklı bir hamle olacak.

Marshals assist Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, after he stops during FP1

Marshals assist Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, after he stops during FP1

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Autosport, Audi ortaklığıyla ilgili spekülasyonlarla ilgili olarak Aston Martin'e soru yönelttiğinde, takım bu olasılığı tamamen reddetmedi.

Bir Aston Martin sözcüsü şunları söyledi: "Birkaç yıldır birlikte çalıştığımız mevcut güç ünitesi ortağımız Mercedes-Benz'den memnunuz. Mercedes-Benz'in F1 güç ünitesi iyi çalışıyor."

"Şu anda alternatif bir planımız yok, ancak F1'de asla asla dememelisiniz. Yeni stratejik ortağımız Aramco ile aktif olarak seçenekleri araştırıyoruz."

Perşembe günü, bir yönetim kurulu toplantısının ardından Audi ve Porsche'den yapılan açıklamada, F1'e girişleriyle ilgili son duyurunun FIA tarafından yeni düzenlemeler yayınlandıktan sonra yapılacağı söylendi.

Açıklamada, "Şu anda son değerlendirme aşamasında olduğumuz için henüz bir karar vermedik. 2026 ve sonraki yıllar için yeni düzenlemeler henüz tam anlamıyla mevcut değil."

"Bu düzenlemeler, Audi'nin spora girişi için bir ön koşul olan sporu daha sürdürülebilir hale getirmek için geniş kapsamlı değişiklikleri ortaya koyacak." ifadeleri yer aldı.

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