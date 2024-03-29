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Formula 1
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Aston Martin, Adrian Newey'e teklif yaptı!

Lawrence Stroll ve Red Bull'un efsane tasarımcısı Adrian Newey, Cidde'deki bir otelde tesadüfen karşılaştı. Fakat Silverstone merkezli takımının sahibi, ünlü tasarımcıya milyonlarca dolarlık bir teklifte bulundu.

Kemal Şengül Roberto Chinchero
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Sam Bloxham / Motorsport Images

F1'deki pilot pazarı epey hareketli fakat hareketli olan tek pazar bu değil. Red Bull'un tasarımcısı Adrian Newey, Max Verstappen ya da Lewis Hamilton kadar arzulanan bir isim ve giderek artan söylentilere göre Newey'e gelen tekliflerin miktarı en iyi sürücülerin seviyesine giderek yaklaşıyor.

Red Bull'un mevcut teknik direktörüne yapılan son teklif Aston Martin'den geldi. Bu Lawrence Stroll'un Newey'e yaptığı ilk teklif değil; Silverstone merkezli ekibin sahibi daha önce de masaya çok cazip bir teklif koymuş ancak Newey'i takıma gelmeye ikna edememişti.

Lawrence Stroll, titolare Aston Martin F1 Team

Lawrence Stroll, titolare Aston Martin F1 Team

Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

Son teklif Cidde'de yapıldı. Newey ve Stroll arasında tesadüfi gibi görünen bir buluşma gerçekleşti (aynı otelde kalıyorlardı) ve daha detaylı görüşmek için randevu sözü verildi.

Adrian iyi teklifler almaya alışkın ama son yirmi yılda kimse onu Milton Keynes'ten ayrılmaya ikna edemedi.

İstikrar, kazanma hırsı, büyük bir özgürlük ve buna uygun bir maaş, onu her zaman milyonlarca dolarlık cazip teklifleri reddetmeye itti.

Ancak bugün, senaryoyu değiştirmiş olabilecek bazı değişkenler var, dolayısıyla Newey'nin geçmiştekinden farklı kararlar verme olasılığı da mevcut.

Red Bull'u sarsan son olayların ardından bir uyum süreci gerekecek ve takım yapısının büyük değişikliklere uğramayacağı kesin değil.

Eğer değişiklikler olursa, Newey konfor alanının kadar etkilenebileceğini değerlendirecek.

Eğer beklediği ortam olmazsa, Red Bull'daki kariyerini sonlandırma olasılığı gayet gerçekçi ve Red Bull'dan sadece 30 kilometre uzaktaki Aston Martin fabrikasına katılmak da en cazip teklif.

Newey potrebbe essere attratto dall'arrivo di Honda in Aston Martin dal 2026

Newey potrebbe essere attratto dall'arrivo di Honda in Aston Martin dal 2026

Foto di: Motorsport.com / Japan

Stroll tarafından masaya konulan bir başka husus daha var. Silverstone merkezli ekip 2026 yılında, Newey'nin çok iyi tanıdığı ve sevgisini gizlemediği Honda ile çalışacak. Kağıt üzerinde, Japon üreticinin sunacağı motor projesi Red Bull'dan daha fazla garanti sunuyor.

65 yaşındaki Newey için son büyük meydan okuma olabilecek 2026 projesini değerlendirmek için artık doğru zaman geldi. Eğer bir değişiklik yapma ihtiyacı hissederse, Aston Martin  olabilecek en uygun alternatif.

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Kemal Şengül
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