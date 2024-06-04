Aston Martin, Newey ısrarından vazgeçmiyor

Lawrence Stroll teknik ekibine büyük isimler katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Aston Martin'in sahibi takımı büyütmeyi hedefliyor ve şimdiden griddeki bazı vazgeçilmez isimleri hedefine almış durumda.

Takım, adeta bir "rüya" hamle olan Adrian Newey ile ilgilenmeye devam ediyor ve bir yandan da Ferrari'nin teknik direktörü Enrico Cardile ile ilgileniyor.

Newey, 2025'in ilk çeyreğinin sonunda serbest kalacak ve pek çok kişi onun Ferrari'ye gideceğini iddia ediyor.

Fakat Stroll, Newey'i cezbedebilmek için harekete geçti ve yeni bir teklif daha yaptı.

Şimdilik Newey'in Aston Martin'in bu teklifine ne yanıt vereceği bilinmiyor ancak Stroll, Cardile dışında Newey'i de ekibinde istiyor.

İtalyan Formu1a.uno'ya göre Newey kararını henüz vermedi ve Frederic Vasseur'ün teklifinin yanı sıra, Williams'ın teklifini de değerlendiriyor.

Bir kaynağa göre Williams, Newey'i ikna etmek için kendisine hisse teklif etti.

Yine de Ferrari'nin Newey konusunda hâlâ "pole pozisyonunda olduğunu" düşünen çok sayıda isim mevcut.