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Formula 1 Haberler

Aston Martin, Abu Dhabi testine simülatör pilotu Yelloly ile katılacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Aston Martin simülatör sürücüsü Nick Yelloly, Aralık ayında Abu Dabi'de düzenlenecek Formula 1 çaylak testine katılacak.

Aston Martin, Abu Dhabi testine simülatör pilotu Yelloly ile katılacak

Çaylak pilotlar için standart 2021 araçlarıyla yapılacak tek günlük test, 18 inç lastikli araçlarla yarış pilotlarının yaptıkları 2 günlük teste paralel olacak.

Aston Martin'in genç sürücü programı yok ve potansiyel olarak Mercedes'in genç yeteneği Nyck de Vries'ı kullanma fırsatları olsa da, Formula E şampiyonunun fabrika takımı tarafından kullanılması bekleniyor.

Silverstone merkezli ekip diğer seçeneklere de baktı ancak sonunda takımın test sürücüsü Yelloly'e, mevcut araçla takım simülatörü arasında bağlantı kurma şansı vermenin, son derece değerli olacağına karar verdi.

30 yaşındaki BMW sürücüsü, Silverstone merkezli takımla daha önce iki F1 testi yaptı. Bunlardan ilki 2015 yılında Barselona'daydı. Ayrıca 2019'da da iki günlük bir test yaptı.

Eski GP2 ve GP3 sürücüsü, 2020'de Nürburgring 24 Saat'i kazanmıştı ve markanın eski M6'nın yerini alacak olan 2022 M4 GT3 aracının gelişiminde de büyük bir rol oynadı.

Aston takım patronu Otmar Szafnauer, Autosport'a yaptığı açıklamada, "Nick gerçekten iyi bir adam ve uzun süredir bizimle birlikte."

“Seçeneklerimizi değerlendirdik. Zaten normal yarış sürücülerini kullanamıyoruz, bu yüzden bunu yapmak mükemmel bir çözümdü." dedi.

Yelloly has raced for BMW in the ADAC GT Masters series this year

Yelloly has raced for BMW in the ADAC GT Masters series this year

Photo by: Alexander Trienitz

Szafnauer, takımın simülatör korelasyonunu geliştirerek önemli şeyler kazanabileceğini düşünüyor.

"[Yelloly] simülatörün kendisini geliştirmeye, araca kıyasla daha çok yardımcı oluyor."

“Simülatörün yazılımını ve donanımını her zaman biraz daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz."

"Gerçekten iyi bir iş çıkarabilmek için, bir simülatörde hissettiklerinizi gerçek bir araçla ilişkilendirebilmeniz gerekiyor."

“Her şeyden önce gerçek aracı kullanmak zorundasınız. Yani bu, gelişimimize yardımcı olması için onu bu sürece dahil edebileceğimiz bir fırsat ve yapmaya karar verdiğimiz şey bu."

"Test gününü iyi şekilde kullanıyor olacağız ve böylece simülatör gelişiminde, nihayetinde de araç gelişiminde yardımcı oluyor."

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