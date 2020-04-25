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Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, 3 yıl içinde F1'de kazanmak istiyor

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Aston Martin, 3 yıl içinde F1'de kazanmak istiyor
Ekleyen:
, Editör
25 Nis 2020 16:38

Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer, Formula 1'de üç yıl içerisinde kazanmak istediklerini söyledi.

Force India'yı satın alan Lawrence Stroll, takımın adını Racing Point haline getirmişti. Kanadalı milyarder sonrasında Aston Martin'den büyük bir hisse satın aldı.

Anlaşmalar kapsamında gelecek yıl takımın adı Aston Martin olacak ve takım, bir fabrika ekibi haline gelecek.

Stroll'ün gelişinden bu yana takım içerisindeki finans akışı artarken, Mercedes'le yapılan işbirliğinin artmasıyla kış testlerinde iyi bir görüntü çizdiler.

Takım aynı zamanda tamamen yeni bir fabrika da inşa ediyor ve bunun gelecek yılın sonbahar aylarında tamamlanması hedefleniyor.

Tüm bunlar ışığında takımın patronu Otmar Szafnauer, üç yıl içinde galibiyet elde etmelerini hedefliyor.

Szafnauer, “Muhtemelen bizim için üç yıllık bir plan olacak."

"Yeni fabrikanın inşaatı birkaç yıl sürecek ve doğru insanları işe almak da birkaç yılımızı alacak. Bu geçiş aşamasında %100 veya olmak istediğiniz yerde olamazsınız. Bu yüzden birlikte çalışmak zorundayız."

"Yani bu üç yıllık bir plan, ama her yıl daha iyi olmalıyız ve asla geriye doğru gitmemeliyiz."

“Amacımız o dönemde ilk üçe girmek ve o kadar rekabetçi olmak. Yarış kazanma şansına sahip olmak ve düzenli olarak podyum için savaşmak."

"İlk üç olamasak bile, ilk üç sözünün ilk dört haline gelmesini ve bunun bir parçası olmak istiyoruz. Hatta ilk beş olabilir ve bir başkası da bize katılabilir. Ama hepimiz şu anda ilk üçün seviyesinde olmak için yarışıyoruz ve bunu yapmak bizim için bir başarı olurdu.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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