Aston Martin, Alonso'nun sözleşmesini uzatmaya hazır!
Aston Martin takımının sahibi Lawrence Stroll, Fernando Alonso'nun 2024 sonunda bitecek sözleşmesini uzun vadeli olarak uzatmak istiyor.
Fernando Alonso, 2022 sezonunun sonunda Alpine'den ayrılarak Aston Martin'le iki yıllık anlaşma imzaladı.
Geride kalan 17 yarışta Alonso, beklentilerin fazlasıyla üzerine çıktı ve şu anda şampiyonayı dördüncü götürüyor.
İspanyol pilot gelecek yıl da takımda kalacak ve formundan hiçbir şey kaybetmemesinden dolayı uzun yıllar burada devam edebilir.
Aston Martin'in sahibi Lawrence Stroll de Alonso'nun mevcut sözleşmesinin biteceği 2024 sezonunun ardından da kendisiyle devam etmeye açık olduklarını söyledi.
Stroll, "Fernando bu sezon çok şey başardı."
"Sanki 22 yaşındaymış gibi enerji dolu. İşine odaklı, derece motive, çok yetenekli ve hem pist üstünde hem de diğer etkinliklerde markamız adına harika bir elçi."
"Bir Formula 1 pilotu olarak muhteşem. Dolayısıyla Aston Martin için muhteşem bir isim."
"Gelecek için her şey mümkün. Şu anda gelecek yılın sonuna kadar anlaşması var ve geleceği sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team
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