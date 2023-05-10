Aston Martin, 2026'da Honda motoruna mı geçiyor?

Japon şirketin yönetimi 2021 sonunda Formula 1 programını sonlandırma kararı alsa da, Red Bull ile işbirliğini sürdürüyor ve 2025 sonuna kadar Red Bull Racing ve AlphaTauri'ye motor tedariğinde bulunacaklar.

Arka planda ise yeni motor düzenlemelerinin yürürlüğe gireceği 2026 yılında, Formula 1'e geri dönmek için adımlar atıyorlar. Geçen yıl FIA'ya başvuruda bulunan Japon şirket, seriye olan ilgisini ve 2026'da motor tedarikçisi olarak kalma arzusunu resmi olarak teyit etti.

Bu resmi teyidin ardından bazı takımlar Japon üreticiyle iletişime geçtiler.

Bunun temel sebebi Honda'nın F1'de devam edebilmek için yeni bir partnere ihtiyaç duyması gibi görünüyor çünkü Red Bull, 2025 yılı sonrasında Ford ile işbirliği yapacak. Bu yüzden de alternatif bir partner bulmaktan başka çareleri yok.

The Race'e göre, Honda'nın yeni partneri şu anda Mercedes müşteri motorunu kullanan Aston Martin takımı olabilir.

Lance Stroll, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Habere göre pek çok kaynak, Aston Martin'in yeni dönemde Honda ile çalışma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtiyor.

Honda, geride kalan süreçte yapılan tüm toplantılara katıldı ve arka planda bu yeni projeye yönelik hazırlıklar var.

Yine de Honda'nın Formula 1'e geri dönme konusundaki nihai kararını henüz almadığı anlaşılıyor. The Race'e göre kaynaklar, bu kararın yakın dönemde alınacağını belirtiyorlar.

Honda'nın adı kış aylarında McLaren ve Williams ile anılmıştı. Fakat şimdi tüm işaretler Aston Martin ile anlaşacaklarını gösteriyor. Bu ortaklığın yol araçları tarafını nasıl etkileyeceği ise merak konusu.