Aston Martin, 2026'da Honda motoruna geçmeyi mi planlıyor?

Şu anda Red Bull ve AlphaTauri takımlarına güç ünitesi tedarik eden Japon üreticinin 2025 sonrası için bir takımla anlaşması bulunmuyor. Buna rağmen Japon üretici, 2026'dan itibaren başlayacak yeni güç ünitesi döneminde sporda üretici olarak yer almak için başvuruda bulundu.

Red Bull'un kendi güç ünitesi bölümünü kurmasının ve gelecekte Ford ile işbirliği yapacağını açıklamasının ardından tarafların tamamen ayrılacağı kesinleşmiş oldu. Bu yüzden Honda'nın geleceği sürekli olarak konuşulan konular arasında yer alıyor.

Birkaç hafta önce konuşan Honda Racing Corporation Başkanı Koji Watanebe, birçok Formula 1 takımının kendileriyle iletişime geçtiğini söylemişti. O takımların Honda ve Williams olabileceği söyleniyordu.

Ancak Motorsport.com İtalya, Honda'nın özellikle bir takımla görüşmeleri sıkılaştırdığını ve o takımın da Aston Martin olduğunu iddia etti. Bu iddia, Aston Martin'in Mercedes'le yakın işbirliği içerisinde olması nedeniyle bu iddia sürpriz oldu.

Silverstone merkezli takım Mercedes'ten sadece güç ünitesini almıyor, aynı zamanda izin verilen vites kutusu ve arka süspansiyon gibi parçaların çoğunu da tedarik ediyor. Buna ek olarak, şu anda yine Mercedes'in Brackley'deki rüzgar tüneli ortak kullanılıyor.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Buna karşı Aston Martin'in Mercedes'ten ayrılması tamamen sürpriz olmaz çünkü 2022'nin başında takım, gelecekte daha bağımsız bir takım olmak için kendi motorlarını yapmayı da düşündüğünü açıklamıştı.

Aston Martin'in kendi güç ünitesini yapma planları rafa kaldırılsa da Honda ile işbirliği, kendileri için mantıklı olabilir. Bu sayede Aston Martin, Red Bull gibi üretici takımı statüsüne kavuşabilir. Aston Martin, şu an için McLaren ve Williams gibi Mercedes'in müşterilerinden birisi olduğu için tam bağımsız sayılmaz.

Honda da benzer şekilde fabrika takımı olarak lanse edebileceği bir takım isteyecektir. Red Bull ile işbirliği sayesinde Honda, 2021'de pilotlar şampiyonluğunu, 2022'de ise iki şampiyonluğu birden kazandı. Bu başarılı işbirliği, 2025 sonuna kadar devam edecek.

Aston Martin'in mevcut ilerlemesi ve alt yapı güçlendirmesini dikkate alırsak, Honda için böyle bir anlaşma da mantıklı olabilir.