Aston Martin: "2026 vites kutusu, F1'in maliyetleri düşürmesi için altın bir fırsat"

Force India'nın 2009'daki ilk günlerinden bu yana McLaren ve son olarak Mercedes'in müşteri ünitelerini kullanan Silverstone ekibi, Honda ile olan yeni ilişkisinin takımı ısmarlama bir vites kutusu yaratmaya zorlayacağı 2026 öncesinde kendi vites kutusu departmanını geliştiriyor.

Bu durum kaçınılmaz olarak Aston'un dikkatini vites kutusu tasarımı ve üretimiyle ilgili maliyetlere odakladı ve ekip, ortak parçaların tüm rakipler için tasarruf etmenin kolay bir yolu olacağını düşünüyor.

Mevcut düzenlemeler için standart vites kutusuna sahip olma hamlesi FIA tarafından lanse edilmişti ancak 2019'da takımlar tarafından reddedilmişti.

Farbatto, takımın web sitesine verdiği röportajda bu konuda şunları söyledi: "Standart bir vites kutusu istiyoruz çünkü bütçe sınırlaması ortamında finansal açıdan mantıklı bir karar olur."

"Ancak sert bir muhalefetle karşı karşıyayız. Gerçekçi olmak gerekirse bu yakın zamanda gerçekleşmeyecek. FIA'nın tasarımın biraz daha kurallı, hafif ve basitleştirilmiş hale gelmesiyle bir orta yol bulunması mümkün."

"Sanırım birkaç yıl sonra geriye dönüp baktığımızda, vites kutusu alanında maliyetleri düşürmek için altın bir fırsatı kaçırdığımız sonucuna varacağız."

"Bu, taraftarların göremediği bir şey, teknoloji tüm takımlar arasında aynı ve çok az performans getiriyor."

"Vites kutusudan tasarruf edilen bütçe, şu anda gridi birbirine yaklaştırmanın ve şovu iyileştirmenin tek yolu olan aero geliştirmeye harcanabilir."

Furbatto, Aston'un vites kutusu departmanının üçüncü taraf tedarikçilerle birlikte hızlandırıldığından bahsetti.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Bu takım en son 2008 yılında kendi vites kutusunu üretmişti ve o zamandan bu yana işler biraz ilerledi!"

"Bu alanda işe alımlar yapıyor ve yetkinliklerimizi geliştiriyoruz. Şimdiden çok sayıda yetenekli tasarımcıyı bünyemize kattık."

"Bu proje üzerinde çalışan grup hâlâ büyümeye devam ediyor, iç ve dış kaynaklarla yapılan çalışmalar hızla ilerliyor."

"2026 uzak gibi görünebilir, ancak mühendislik açısından gerçekten çok yakın." dedi.

Takımın yeni kampüsü ile ilgili olarak ise Furbatto, şunları söyledi: "Şu anki düzenlemelere göre, takımlar yeni güç ünitesini telafi etmek için aero verimliliği yüksek bir araç geliştirmek zorunda kalacaklar."

"Bu zor bir durum ama her takım aynı durumda, diğerlerinden daha iyi bir iş çıkarmak bize bağlı."

"Bu, başarmayı umduğumuz her şeyin büyük bir parçası. Ekibe katıldığımda yeni kampüs henüz mevcut bile değildi, dolayısıyla gelecekteki tesislerimizin şekillendirilmesine katkıda bulunabildim. R&D test alanlarının ve çeşitli teçhizatların düzenine baktığımız zamanı hatırlıyorum."

"Zamanımızın çoğunu bina düzenine, ekipman özelliklerine ve hatta temel tiplerine ayrıntılı olarak bakarak geçirdik. Yeni kampüsün ilk aşaması tamamlandı. Burası çalışmak için inanılmaz bir yer ve daha fazlası da gelecek."

"2025 yılından itibaren yeni kampüsün tam potansiyelini görmeye başlayacağımıza inanıyorum."

"Yeni vites kutusu dinamolarımız tamamen faaliyete geçecek ve yeni rüzgar tüneli önümüzdeki yılın ikinci yarısında hazır olacak. Sonuç olarak, oyunun kuralları değişecek."