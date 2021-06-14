Aston Martin, 2025’e kadar F1 dünya şampiyonu olmayı hedefliyor

Britanyalı takımın düzenlediği bir medya etkinliğinde konuşan Szafnauer, yeni bütçe kısıtlamasının takımı nasıl ve hangi yönlerde etkilediğinden bahsetti ve takımın dünya şampiyonluğu hedefini 2025 yılına kadar gerçekleştirmeyi umduklarını vurguladı.

Szafnauer, “Eğer 3-4 yıl içinde şampiyonluk adayı olursak bunu bir başarı olarak görürüm ve eğer 5 yıl içinde gerçekten bir şampiyonluk kazanabilirsek, bu büyük bir başarı olur.”

“Yakın geçmişte üst üste şampiyonluklar kazanan takımları göz önünde bulundurursak, Mercedes’in, Brawn’ı satın alması ardından [şampiyon olmaları] 4 yıl sürdü.”

“Hatırladığım kadarıyla benzer bir şekilde Red Bull, Jaguar Racing’i satın aldıktan 3 ya da 4 yıl sonra şampiyon oldu.” dedi.

Red Bull, Ford grubundan Jaguar’ı 2004’ün Eylül ayında satın almıştı. 2009’da ise Sebastian Vettel ilk Grand Prix galibiyetini kazanmış, 2010’da ise Alman pilot 4 dünya şampiyonluğunun ilkini kazanmıştı. Bu da Red Bull’un Formula 1’e katıldıktan 6 yıl sonra ilk kez dünya şampiyonu oldukları anlamına geliyor.

Bu süre zarfı Aston Martin için de geçerli olursa 2026’da ilk şampiyonluklarını kazanacaklar demek oluyor. O noktada Vettel, 39 yaşında olacak.

Şampiyonluk kazanmakta Red Bull’dan biraz daha hızlı davranan Mercedes’te ise Hamilton şampiyon olduğunda Brawn’ı satın almaları üzerinden 5 yıl geçmişti.

Bu takımlara kıyaslandığı zaman Szafnauer şöyle düşünüyor: “Bence biz daha alt bir seviyeden başlıyoruz.”

“Mercedes, Brawn’ı satın aldığında takım dünya şampiyonuydu. Biz ise birkaç sefer 4. olsak da hiçbir zaman şampiyonluk adayı olmadık.”

“Orta gruptaki bir takımın ilk sıraya çıkarmak daha uzun sürer.”

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 1 / 1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images