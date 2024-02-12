Aston Martin, 2025 ve sonrasında da Alonso ile devam etmek istiyor!
Aston Martin takım patronu Mike Krack, Fernando Alonso'yla 2025 ve sonrasında da devam etmek istediklerini açıkladı.
Aston Martin, geçen yılın başında Fernando Alonso ile anlaşmış ve İspanyol pilot, takıma ilk yılında sekiz podyum almıştı.
42 yaşındaki Alonso'nun adı Mercedes'le anılıyor ve bazılarına göre buraya gitmeyi isteyebilir.
Fakat Krack, Alonso'yu takımda tutmak istediklerini açıkça söyledi.
Krack, lansmandan sonra verdiği röportjada, "Bence transfer sezonu beklediğimizden çok daha erken başladı. Her zaman çok fazla spekülasyonun olduğu heyecanlı bir yıl olacağını biliyorduk."
"Fakat Fernando'yu seviyoruz. Fernando ile çok iyi bir ilişkimiz var. O takımın ayrılmaz bir parçası."
"Güvene ve açıklığa dayalı bir ilişkimiz var."
"2025 ve sonraki yıllarda Fernando ile yarışmaya devam etmekten mutluluk duyarız." dedi.
Krack'e Alonso'yu takımda tutabileceğine inanıp inanmadığı da soruldu.
Bunun üzerine Krack, "Öncelikle iki harika pilotumuz var."
"Takımla o kadar bütünleşmiş durumdalar ki onları elimizde tutmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."
"Elbette sorunuzu anlıyorum. Daha önce de söylediğim gibi transfer sezonu tüm hızıyla devam ediyor."
"Ancak istediğimiz şeyi başarabileceğimizden, yani 2025'te ve gelecekte her iki pilotla da devam edebileceğimizden oldukça eminiz." dedi.
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