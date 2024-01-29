Aston Martin, 2024 sezonu öncesi OMP ile anlaştı
Aston Martin yeni Formula 1 sezonu öncesinde OMP ile sponsorluk anlaşması imzaladı.
Aston Martin, bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklama ile Racing Force Group ve yarış için tasarlanmış spor kıyafetleri/ekipmanlar üreten ünlü OMP markası ile anlaştığını duyurdu.
Bu anlaşma sadece 2024'ü değil, sonraki yılları da kapsayacak ve takım için önemli bir açığı kapatmış olacak.
OMP, 2024 yılından itibaren hem yarış pilotlarına hem de takım mekanikerlerine, yarışla ilgili gerekli tüm sportif ekipmanları tedarik edecek.
Bu ekipmanlar arasında sadece tulumlar değil, aynı zamanda tüm modern güvenlik standartlarını ve gerekliliklerini karşılayan özel eldivenler, ayakkabılar ve yarış içlikleri yer alıyor.
Anlaşma kapsamında marka logolarının takım kıyafetlerinde ve araçta yer alması bekleniyor.
Takımın Sportif Direktörü Andy Stevenson, "Aston Martin F1, yarış ekipmanı tasarımı ve üretiminde dünya lideri olan OMP ile uzun soluklu bir ortaklığa başlamaktan mutluluk duyuyor."
"Sporumuzda her ayrıntı önemlidir ve hem performansı hem de güvenliği en üst düzeye çıkarmaya olan bağlılığımızı eşit derecede paylaşıyoruz."
"OMP kıyafetlerine geçişin, önümüzdeki sezon sürücülerimizin ve mekanikerlerimizin performansı üzerinde olumlu bir etki yaratacağına eminiz." dedi.
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