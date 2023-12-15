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Aston Martin: "2024 için temkinli olmalıyız"

Aston Martin patronu Mike Krack, 2024 için beklentileri çok yüksek tutmamaları konusunda tüm takımı ve taraftarlarını uyarıyor.

Editör Ezel Tan
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Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, leaves his pit box

Aston Martin 2023 sezonuna ilk sekiz yarışta aldığı altı podyumla başladı ve bu durum herkesi epey şaşırttı.

Daha sonra takımın elde ettiği sonuçlarda düşüş başladı ve sezonu şampiyonada beşinci sırada noktaladılar.

Aston Martin'in takım patronu Mike Krack, kazanılan deneyimin 2024'te takıma yardımcı olacağını düşünüyor fakat yeni sezondaki şanslarını temkinli şekilde ele alıyor.

Krack, "2023'ün ilk altı yarışı inanılmaz geçti ama önümüzde zor zamanlar olduğunu biliyordum."

"Gerçekçi olmaya ve beklentileri kontrol etmeye çalıştık. Formula 1'deki rekabet çok ciddi - bazı çok iyi takımlar sezona kötü başlangıç yaptılar ve sorunları çözdüklerinde bize karşı mücadele edeceklerini biliyorduk."

"Sezonun ortası bizim için zor geçti ve bu kısmen iyi bir başlangıçtan kaynaklanıyordu çünkü beklentiler ciddi şekilde yükselmişti. İlk sekiz yarışta altı değil de sadece bir podyumumuz olsaydı, o zaman yaşadığımız sorunlar, yılın başında yaşadıklarımızla bu kadar güçlü bir tezat oluşturmazdı."

"Ancak ilk yarışta 23 puan kazanırsanız, beklenti seviyesi yükselir."

"Sezon sonunda aracımızı anladık fakat AMR23'ün tüm özelliklerini net şekilde anladığımızı söylemek yanlış olur."

"Ancak pek çok şeyi anladık ve 2024 aracıyla hangi yönde çalışmamız gerektiğini biliyoruz."

"Yine de bu, önümüzdeki sezonun ilk yarışı olan Bahreyn'de zafer için mücadele edeceğimiz anlamına gelmiyor." dedi.

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team

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