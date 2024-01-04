Aston Martin, 2024 F1 aracını tanıtacağı tarihi doğruladı

Motorsport.com, geçtiğimiz günlerde yeni Aston Martin AMR24'ün örtüsünün 12 Şubat'ta kalkacağını öğrenmişti.

Bu haberden çok geçmeden İngiliz ekipten de doğrulama geldi. Takım, yeni aracı Silverstone'da gerçekleştirilecek bir lansmanla tanıtacağını duyurdu.

Lansman'ın detayları şimdilik bilinmiyor ancak canlı şekilde yayınlanması bekleniyor.

Takım, geçen yıl kaydettiği ilerlemenin ardından bu yıl düzenli olarak ön tarafta yer almayı hatta galibiyet için mücadele etmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda altyapıya yapılan yatırımlar devam ederken, 2024 aracı üzerinde uzun zamandır devam eden bir çalışma mevcut.

Henüz resmi olarak açıklanmasa da, McLaren ve Mercedes'in 14 Şubat'ta lansman yapması planlanıyor. Bundan bir gün önce de yeni Ferrari görücüye çıkacak.