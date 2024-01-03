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Aston Martin, 2024 F1 aracını 12 Şubat'ta tanıtacak

Aston Martin, Fernando Alonso ve Lance Stroll'un AMR24'ünün örtüsünü Ferrari'den bir gün önce yani 12 Şubat'ta kaldıracak.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yardımcı Editör Giacomo Rauli
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Aston Martin AMR21

2023 sadece bir başlangıçtı; Aston Martin'deki pek çok kişi durumun tam olarak böyle olmasını ümit ediyor.

AMR23 sayesinde Aston Martin uzun zamandır hedeflediği üst düzey takımlara, zafere ve düzenli olarak podyuma çıkma fırsatına bir adım daha yaklaştı.

Bu rüya, 2023 sezonun yarısına kadar sürdü, ancak günler geçtikçe durum değişti ve şampiyonada beşinci sıraya gerilediler.

Fakat takımın aldığı tedbirlerin ve yapılan yatırımların pozitif yönde olduğu açık.

40 yaşını çoktan aşmış bir pilot olmasına rağmen Fernando Alonso'nun çok formda olduğu 2023 sezonunda sekiz kez podyuma çıkan AMR23, geçen yıl 13 Şubat'ta tanıtılmıştı ancak bu yıl öyle olmayacak.

Bu tarih Ferrari tarafından alındı ve Aston Martin Racing de tercihini öncesinden yana kullandı.

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre yeni AMR24 12 Şubat'ta, Ferrari'den bir gün önce tanıtılacak.

İngiliz ekibin, yeni aracını bu lansmandan kısa bir süre sonra "çekim günü" kapsamında piste çıkarması ve 200 km'lik bir test yapması planlanıyor. Bu testin tam yeri ve tarihi henüz bilinmiyor.

Ancak kesin olan bir şey var; takımın yeni bir ismi olacak. Artık takım adında Cognizant yok. Aston Martin, uzun süredir kendilerine destek veren marka ile olan isim sponsorluğu anlaşmasını tamamladı ve yeni sezonda takımın tek isim sponsoru Aramco olacak.

Bu nedenle takım 1 Ocak 2024'ten itibaren Aston Martin Aramco Formula One Team olarak adlandırıldı.

 

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