Aston Martin, 2024 aracında "devrim" yapmayacak
Aston Martin F1'in patronu Mike Krack, takımların çoğunun 2024 araçlarında "evrim" yolunu tercih edeceğini ancak bunun Mercedes ve Ferrari için ne ölçüde geçerli olduğundan emin değil.
Formula 1, zemin etkili araçlarla üçüncü sezonuna hazırlanıyor ve önceki iki sezonda düzenlenen 44 yarışın 38'ini kazanan Red Bull Racing, her iki şampiyonada da mutlu sona ulaştı.
Diğer takımlar aradaki farkı kapatmak için çabalıyorlar ve geriye dönüp bakıldığında tutarlı şekilde tüm pistlerde iyi olan sadece Red Bull var.
Fakat Krack, Red Bull ile aradaki farkı kapatmak için mutlaka devrimci bir yaklaşıma ihtiyaç olduğuna inanmıyor.
Speedcafe'nin aktardığına göre Krack, "Kurallar şu anki gibi sabit kaldığında, takımların evrimsel bir yaklaşım tercih etmesi daha olasıdır."
"Red Bull'un sahip olduğu gibi olağanüstü bir araç varsa, birçok rakip aynı yönde hareket etmeye çalışır. Öte yandan Ferrari ve Mercedes'ten araçlarının tasarımında çok ciddi değişiklikler yapma niyetinde olduklarını duyduk ve ortaya ne çıkaracaklarını merak ediyoruz."
"Sonuç olarak teknik düzenlemeler değişmezse, grid her yıl daha da yakınlaşıyor ve başarı daha çok tüm iş süreçlerini doğru yapmaya bağlı oluyor."
"Araçlar hız açısından birbirine yaklaştığında, griddeki konumunuz çeşitli noktalara bağlı oluyor. Örneğin Sao Paulo'da pole pozisyonunu kazanan pilotun zamanının 20. sıradan başlayan pilottan sadece 0.6 saniye daha iyi olduğunu gördük ve önümüzdeki yıllarda bu farkın daha da azalması bekleniyor."
"Yıl boyunca tüm seanslarda, her konuda %100'ümüzü vermeliyiz çünkü başarılı olamazsak sürücülerin, mühendislerin ve araçların potansiyelini tam olarak göstermek mümkün olmayacak."
"Bu yıl tüm zayıflıkları ortadan kaldırmalıyız." dedi.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Aston Martin F1 Takımı Takım Müdürü Mike Krack, Aston Martin AMR23 pilotu Lance Stroll garajdan çıkarken pit duvarından izliyor
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