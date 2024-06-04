Aston Martin, 2024 aracında büyük değişiklikler mi yapacak?

Aston Martin 2023 sezonuna çok güçlü bir şekilde başladı fakat o zamandan giderek geriye gidiyorlar ve bu yıl henüz hiç podyum alamazken, şampiyonada beşinci sıraya kadar gerilediler.

Daha da kötüsü, RB şu anda en hızlı beşinci takım olmak için İngiliz ekiple çekişmeye başladı.

Monako'da puan alamayan, Kanada için de büyük hedefleri olmayan İngiliz ekibin McLaren'ın tam tersi bir grafik çizdiği görülüyor.

Ancak F1 gazetecisi Carlos Miquel, Cope GP'ye yaptığı açıklamada Eylül ayında AMR24'te radikal değişiklikler olabileceğini söyledi.

Miquel, “Aston Martin'in planı McLaren'in yaptığını yapmak."

"McLaren elindeki verilere ve rakip takımlara ait çözümler bakarak, sezon içi güncellemeler hazırladı."

“Aston'un gelişimi ne zaman gerçekleşecek? Muhtemelen Eylül'e kadar sürecek ve bu süreçte daha güçlü araçlardan ilham alabilirler."

"Kanada'da mevcut aero paketle devam edecekler ve bunun paralelinde aracı geliştirecekler."

"Sonrasında da radikal değişiklikler olacak. Başarılı olup olmayacaklarını göreceğiz.” dedi.