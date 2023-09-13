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Formula 1 Haberler

Aston Martin: "2024 aracı çok daha verimli olacak"

Aston Martin Formula 1 performans direktörü Tom McCullough, gelecek yılın AMR24 aracında verimliliğin artırılmasının temel odak noktası olacağını söylüyor.

Adam Cooper
Ekleyen:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing AMR23

Silverstone merkezli takım, bu yılki aracın bu alanda zayıf olduğunu ve bu nedenle Monza'da bu kadar zor bir hafta sonu geçirdiğini kabul ediyor.

Fernando Alonso İtalya Grand Prix'sinde sezonun en az rekabetçi performansını sergileyerek 9. olurken, Lance Stroll de 16. olarak puan alamadı.

Alonso takımı verimlilik konusunu ele almaya çağırdı: McCullough da bunun bir öncelik olduğunu kabul ediyor.

Autosport'un konuyla ilgili sorusu üzerine McCullough, "Fernando aracın verimliliğine değindi." 

"Bu, yılın başında düzlükte kesinlikle en yavaş araçlardan biri olduğumuz bir alan."

"Temel araçla ve ayrıca [Monza'ya] getirdiğimiz arka kanat seviyeleriyle bunun üzerinde çalıştık. Bu bir gelişim alanı ve bunu gelecek yıl için daha da fazla geliştirmeliyiz." dedi.

McCullough, sezonun son bölümünde Spa ve Monza kadar verimliliği öne çıkaran en önemli yarışın Las Vegas olması nedeniyle bu yılki araca fayda sağlayacak değişiklikler yapılmasının pek olası olmadığını kabul etti.

McCullough, "Aracın ana mimarisi, sadece arka kanatlardan ziyade aracın tamamı, üzerinde çalıştığımız alanlar... Aracın verimliliğine katkıda bulunan pek çok unsur var." 

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team, Tom McCullough, Performance Director, Aston Martin F1 Team

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team, Tom McCullough, Performance Director, Aston Martin F1 Team

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Ve şu andan sezon sonuna kadar pistlerin çoğu daha yüksek verimli pistler değil."

"Odak noktamız gerçekten AMR24, onu bu yılki araçtan daha verimli bir şekilde geliştirdiğimizden emin olmak istiyoruz." dedi.

McCullough, Monza'nın mevcut araçlarla yere basma kuvveti ve düzlük hızı arasında doğru uzlaşmayı sağlamanın ne kadar zor olduğunu vurguladığını da sözlerine ekledi.

"Yüksek hızda yol tutuşu sınırlı, bu yüzden virajlarda hızlı olmak için arka kanat seviyesi değişebilir."

"Bu gerçekten önemli çünkü ikinci Lesmo, Ascari ve Parabolica'dan sonra çok uzun düzlükler var."

"Dolayısıyla bu virajlardaki hızınızla yarış performansınız ve düzlük hızınız arasında sürekli bir değiş tokuş yapıyorsunuz."

"Açıkçası, özellikle sıralamalarda birinci sektör düşük hızlı bir viraj ve çok sayıda düzlük veya güç sınırlı bölümden oluşuyor."

"Bence bu nesil araçlar ve özellikleri, arka kanat felsefesinde biraz farklılığa yol açtı."

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