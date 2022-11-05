Aston Martin, 2023'te orta grubun önüne dönmeyi hedefliyor

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Aston Martin sezona yanlış konseptle başlamasının ardından Barselona'da yeni bir araca geçti ve o zamandan bu yana düzenli olarak gelişti. Yine de henüz orta grubun önüne geçebilmiş değiller.

Aston Martin'den Tom McCullough, sezona dair konuştu ve 2023 umutlarından bahsetti.

McCullough, "Sezon başlamadan önce aracın gelişimi için iki farklı seçeneğimiz vardı. Önce bir yöne gittik, ancak düzlüklerde aracın dalgalanması nedeniyle diğer yöne geçtik. Sezon başlamadan önce sunulan araç çok büyük bir potansiyele sahipti fakat istediğimiz şekilde çalışmasını sağlayamadığımız için konsepti yeniden düşünmek zorunda kaldık."

"Konsept değişikliğinin boyutu küçümsenemez. Soğutma sistemini, alt gövdeyi, yan sidepodları, motor kapağını, fren kanallarını, Halo'nun etrafındaki kanatçıkları ve aynaları tamamen yeniden tasarladık. Bunların hepsi değişti."

"Bu yeni kısımları İspanya Grand Prix'sinde tanıttık ve o zamandan beri sürekli olarak geliştiriyoruz. Takım her yarışta aracı geliştiren küçük güncellemeler hazırladı. Yeni konsepte geçtiğimizde, düzlük hızından yoksunduk ancak yavaş yavaş bu alanda da gelişmeyi başardık. Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sindeki performans da bu çalışmanın sonucu oldu."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Takım bu yıl çok gelişti. Aralarında teknik direktör Dan Fallows ve yardımcısı Eric Blundin'in de bulunduğu pek çok yetenekli kişi aramıza katıldı. Takım ile anlaşmaları çok kolay oldu ve bu da geldikleri günden bu yana kaydedilen istikrarlı ilerlemeden anlaşılıyor."

"Tüm yeni personel takıma iyi şekilde uyum sağladı ve ekibin hem deneyimini hem de bilgisini artırarak yeni fikirlerin gelişmesine yardım ettiler. En önemlisi, herkes aynı yönde gidiyor. Hareket yönünü bildiğimiz için artık 'nereye gidiyoruz?' sorusu yok. Pes etmedik! 2022 aracını geliştirmek ve 2023 için doğru yönü seçmek için çok çalıştık."

"Gelecek yıl, orta grubun önüne gelmek ve ardından liderleri yakalamaya başlamak istiyoruz. Fakat bu hedefe ulaşmak için agresif olmamız gerekiyor. Bu yıl mümkün olduğunca agresif olmaya çalıştık ama bütçe kısıtlamaları ve mevcut kaynaklar göz önüne alındığında bunu yapmak zor oldu. Yapmak istediğimiz ama yapamadığımız şeyler var. Örneğin ön kanat sezon başında kullandığımız kanatla neredeyse aynı."

"Çok daha fazlasını yapabilirdik ancak özellikle Barselona'da aracı radikal şekilde değiştirdikten sonra, bütçe sınırları içinde kalmak adına bunu yapamazdık. Formula 1 kısmen değişti ve şimdi yeni parçaların gelişiminde verimlilik ve maliyetler arasında seçim yapılması gerekiyor."

"2023 yılında çok daha iyi bir araç tasarlamak için bu yılki tüm fikirlerimizi ve derslerimizi bir araya getirmeliyiz. Ancak, her takım aynı şeyi yapacak."

"Yine de biz, doğru yolda olduğumuza inanıyoruz ve sezon ortasında konsepti değişikliği yapmadan 2023 aracını düzenli olarak geliştirebileceğiz."