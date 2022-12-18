Aston Martin, 2023'te araç gelişimi konusunda agresif olacak
Teknik direktör Dan Fallows, geçtiğimiz sezon Aston Martin Racing'in güçlü bir ilerleme kaydetmelerinin ardından 2023'te araç gelişimi konusunda "agresif" olacaklarını söyledi.
Aston Martin, 2022'ye istediği başlangıcı yapamadı ve ilk yarışlarda gridin en yavaş araçlarından birisine sahipti.
Araçta pek çok sorun vardı ve çok ağırdı. Takım zamanla sorunları geride bıraktı ve son bölümde çok daha iyi bir araca sahipti.
Öyle ki Aston Martin, bu yıl topladığı 55 puanın 30'nunu son altı yarışta aldı.
Red Bull'dan Aston Martin'e geçen teknik direktör Dan Fallows, tüm bunların 2023 için iyiye işaret olduğunu söylüyor.
RACER'a konuşan Fallows, "Bu, gelecek yıl için kendimize olan güvenimizin artmasında büyük rol oynadı."
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
"Yıla pek iyi bir noktada başlamadık fakat gelişim kaydettik. Özellikle sezonun ikinci yarısında şasi tasarımında kullanılan ilkelerin ve takımın seçtiği felsefenin meyvelerini vermeye başladığını kanıtladık."
"Dolayısıyla önümüzdeki yıl için yapmaya çalışacağımız şey, bu yıldan aldığımız dersleri uygulamak ve oldukça agresif bir gelişim stratejisi benimsemek." dedi.
Fallows, getirdiği yeni felsefelerden ötürü 2023 aracının mevcut araca kıyasla çok farklı olacağının da altını çizdi.
Fallows, "Mevcut kurallar altında yapabileceklerimizin bir sınırı var. Şahsen ben şu testi yapıyorum: Yeni aracı çocuklarıma gösteriyorum ve bir şekilde farklı göründüğünü söylüyorlarsa, öyledir!"
"Evet, tüm araçların aynı olduğunu söylüyorlar... Fakat kurallardaki kısıtlamalar göz önüne alındığında AMR23'te önemli farklılıklar olacak." dedi.
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