Aston Martin, 2023 performansından kaynaklanan "aşırı" beklentiyle baş etmeye çalışıyor
Geçen yıl beklentilerin ötesinde performans sergileyen Aston Martin, 2024 sonuçları için çok sert yargılandığını düşünüyor.
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
"Bu yüzden, geçen yıl sahip olduğumuz beklentilerle ve bu yılki beklenti yönetimi arasında sürekli bir denge kurma çabası içindeyiz. Geçen yıl beklentileri büyük ölçüde aştık ve bugün bu yüzden performansımız göz önünde. Bu yüzden bu yılı biraz daha değerlendirmeye katmamız gerekiyor."
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position, with his trophy
Photo by: Patrick Vinet / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Marko, Stroll'ün "gerçekten F1'de olmak isteyip istemediğini" sorguluyor
Stroll: "Başka bir takıma katılmakla ilgilenmiyorum"
Alonso: “Umarım yakında daha da rekabetçi olmaya başlarız”
Son Haberler
Red Bull dominasyonu sonrası azalan bilet satışlarına rağmen GP hâlâ kapalı gişe hedefliyor
Brown: "Kuralların genişletilmesi McLaren'ın 'iş modeline' yardımcı oldu"
Ferrari, İspanya GP'de eski formuna dönmeyi bekliyor
Red Bull'un gözü Mercedes'in ön kanadının yasallığında
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar