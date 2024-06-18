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Formula 1

Aston Martin, 2023 performansından kaynaklanan "aşırı" beklentiyle baş etmeye çalışıyor

Geçen yıl beklentilerin ötesinde performans sergileyen Aston Martin, 2024 sonuçları için çok sert yargılandığını düşünüyor.

Neva Ünsaldı
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Aston Martin takım patronu Mike Krack, 2023 Formula 1 sezonunda aşırı başarı göstermenin şimdi aşırı beklentilerle mücadele etmek anlamına geldiğini söylüyor.
Aston Martin, 2024 sezonunda dört büyük takımın gerisinde kalırken, son yarışlarda gelişen RB ekibiyle rekabet halinde. RB’nin öne çıkan sürücüsü Yuki Tsunoda ise sık sık Fernando Alonso ve Lance Stroll'ün önünde bitiriyor.
Krack, takımın yeni Silverstone merkezinin hala inşa aşamasında olduğunu belirtti ve geçen yıl beklentilerin üzerinde performans göstermelerinin, kısa vadede neler başarabileceklerine dair aşırı baskı oluşturduğunu söyledi. Özellikle şimdi McLaren, Mercedes ve Ferrari'nin de toparlandığını vurguladı.
Krack'in iddia ettiği ilerleme ile pist üzerindeki sonuçlar arasında neden bir kopukluk olduğu sorulduğunda, Krack Autosport’a şunları söyledi:
"Bu süreçler zaman alır ve Formula 1 kadar az zamanın olduğu pek iş yok."

"Bu yüzden, geçen yıl sahip olduğumuz beklentilerle ve bu yılki beklenti yönetimi arasında sürekli bir denge kurma çabası içindeyiz. Geçen yıl beklentileri büyük ölçüde aştık ve bugün bu yüzden performansımız göz önünde. Bu yüzden bu yılı biraz daha değerlendirmeye katmamız gerekiyor."
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position, with his trophy

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position, with his trophy

Photo by: Patrick Vinet / Motorsport Images

Aston Martin, hırslı takım sahibi Lawrence Stroll'ün Temmuz 2021'de açıkladığı, dört ila beş yıl içinde yarışlar ve dünya şampiyonlukları için mücadele etme hedefi üzerinden değerlendiriliyor.
Bu, Aston Martin'in Honda motor ünitelerine geçeceği ve yeni regülasyonların geçerli olacağı 2026 yılına kadar bu hedefleri gerçekleştirmek için yeterli zamanları olduğu anlamına geliyor.
Ancak Stroll’ün bu açıklaması sırasında takımda olmayan Krack, takımın uzun vadede ilerlemenin mutlaka doğrusal olmasına odaklanmadığını söyledi.
"Geçen yıl bu zamanlar, 'Planın çok ilerisindesiniz' diyordunuz. Şimdi planın çok gerisindeyiz. Ve bu tamam, bu açıklamaları yaptığımızda bu sorularla da yüzleşmek zorundayız.”
"Geçen yıl, düşündüğümüzden daha iyiydik. Bu eğri yukarıya çıkacak, aşağıya inecek, rakiplerinizin ne yaptığına bağlı olarak. Borsa gibi.”
"Ama hedefi gözden kaçırmamalısınız. Gelişme şeklimizden altyapı açısından takımı nasıl geliştirdiğimize kadar planlarımız var. Honda ile harika bir ortaklığımız olacak, Aramco ile harika bir ortaklığımız var. Bu yüzden olumsuz olmamız için bir neden yok."
"Tüm bunlara rağmen, takımın gelişiminden memnunum ve bununla birlikte daha zor dönemlerden de geçmek bu işin parçası."

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