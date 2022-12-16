Aston Martin, 2023 F1 aracının lansman tarihini açıkladı!
Aston Martin, 2023 Formula 1 aracının örtüsünü 13 Şubat'ta kaldıracağını açıkladı.
İngiliz ekip, büyük umutlarla başladığı 2022 yılında umduğunu bulamadı ve sezonun özellikle ilk kısmında en yavaş araçlardan birisine sahipti.
Fakat sezon ilerledikçe aracı daha iyi anladılar ve yılın ikinci yarısında şampiyona altıncılığı için savaştılar.
İngiliz ekip 2023 yılı için daha da umut dolu çünkü 2022 aracının zayıf noktalarını anladıklarını düşünüyorlar ve ellerinde Dan Fallows gibi önemli bir isim olacak.
Fallows, 2022 aracının tasarım sürecinde yer almasa da, yılın ikinci yarısında kaydedilen gelişime katkıda bulunmuştu. Hal böyle olunca 2023 için umutlar biraz yükseldi.
Yeni araç üzerinde çalışmalara devam eden Aston Martin, bugün itibariyle 2023 AMR23'ün lansman tarihini açıkladı.
Takım yeni aracı 13 Şubat'ta Silverstone'da gerçekleştirilecek lansmanla tanıtacağını açıkladı. Lansman etkinliği TSi 22:00'de başlayacak ve takımın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.
Aston Martin AMR23'ü yeni sezonda Lance Stroll ve Fernando Alonso ikilisi kullanacak.
Açıklanan lansman tarihleri:
|Takım
|Lansman tarihi
|Saat
|Aston Martin
|13 Şubat
|22:00
Slade: "Raikkonen, araç ayarı konusunda rakipsizdi"
Newey: "Honda motoruna geçtikten sonra her şey değişti"
Son Haberler
Brawn: "Liberty, harika bir yaklaşım benimsedi ve karşılığını aldı"
Eski Formula 1 sportif direktörü Ross Brawn, Liberty Media'nın spora farklı bir zihniyetle yaklaştığını, bu sayede de başarılı olabildiğini söylüyor.
Brown: "Norris, Indy 500'e katılmak istiyor"
Zak Brown, Lando Norris'in Indianapolis 500'e katılmak istediğini ve gelecekte bu konuda bir çalışmaları olabileceğini söyledi.
AMuS: "Vasseur, Ferrari'de tam zamanlı olarak çalışacak"
Frederic Vasseur, Alfa Romeo'da yaptığının aksine Ferrari'deki rolünde "tam zamanlı" olarak yer alacak gibi görünüyor.
Verstappen: "İkinci pilotlar 'masallar aleminde' yaşamamalı"
Max Verstappen, Viaplay ile yaptığı röportajda, Valtteri Bottas üzerinden önemli açıklamalarda bulundu ve "iki numara" gibi görülen sürücülerin "masallar aleminde" yaşamaması gerektiğini söyledi.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.