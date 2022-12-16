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Formula 1 Haberler

Aston Martin, 2023 F1 aracının lansman tarihini açıkladı!

Aston Martin, 2023 Formula 1 aracının örtüsünü 13 Şubat'ta kaldıracağını açıkladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Aston Martin, 2023 F1 aracının lansman tarihini açıkladı!
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İngiliz ekip, büyük umutlarla başladığı 2022 yılında umduğunu bulamadı ve sezonun özellikle ilk kısmında en yavaş araçlardan birisine sahipti.

Fakat sezon ilerledikçe aracı daha iyi anladılar ve yılın ikinci yarısında şampiyona altıncılığı için savaştılar.

İngiliz ekip 2023 yılı için daha da umut dolu çünkü 2022 aracının zayıf noktalarını anladıklarını düşünüyorlar ve ellerinde Dan Fallows gibi önemli bir isim olacak.

Fallows, 2022 aracının tasarım sürecinde yer almasa da, yılın ikinci yarısında kaydedilen gelişime katkıda bulunmuştu. Hal böyle olunca 2023 için umutlar biraz yükseldi.

Yeni araç üzerinde çalışmalara devam eden Aston Martin, bugün itibariyle 2023 AMR23'ün lansman tarihini açıkladı.

Takım yeni aracı 13 Şubat'ta Silverstone'da gerçekleştirilecek lansmanla tanıtacağını açıkladı. Lansman etkinliği TSi 22:00'de başlayacak ve takımın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.

Aston Martin AMR23'ü yeni sezonda Lance Stroll ve Fernando Alonso ikilisi kullanacak.

Açıklanan lansman tarihleri:

Takım Lansman tarihi Saat
Aston Martin 13 Şubat 22:00
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