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Aston Martin, 2023 aracının gelişiminde Vettel'in payının büyük olduğunu düşünüyor

Aston Martin takım patronu Mike Krack, 2023 F1 aracını geliştirirken Sebastian Vettel'in kendilerine epey yardımcı olduğunu söylüyor.

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Aston Martin, 2023 aracının gelişiminde Vettel'in payının büyük olduğunu düşünüyor
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Sebastian Vettel, geride kalan iki yılda Aston Martin için yarışmış ve 2022 sezonunun ardından takımdan ayrılmıştı.

Alman pilot ayrıldıktan sonra yerini Fernando Alonso aldı ve yeni AMR23 ile katıldığı iki yarışta da podyuma çıktı.

Vettel'in emeklilik kararından pişmanlık duyup duymadığı sorusuna yanıt veren takım patronu Mike Krack, "Birinin kariyerini çok erken ya da çok geç bitirip bitirmediğini o kişiye sormak daha doğru olur."

"Şu anda bu kadar hızlı bir araca sahip olmamızda Sebastian'ın da katkısı var çünkü geçen yıl yeni araçla ilgili çalışmalar konusunda pek çok toplantı yapıldı ve bu toplantılarda ne yapmamız ya da ne yapmamamız gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu."

"Genel olarak, verdiği karara saygı duymalıyız çünkü bizden ayrılmak ya da kariyerine devam etmek konusunda uzun süre düşündü."

"Bu konuda pişmanlık duyup duymadığını kendisine sormamız gerekiyor." cevabını verdi.

Krack, mevcut pilotları Fernando Alonso'nun tekrar şampiyon olup olamayacağına ise şöyle yanıt verdi: "En önemli şey hıza ve yüksek sonuçlar için mücadele etme arzusuna sahip olması."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Lance Stroll, Aston Martin F1 Team

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Lance Stroll, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Yaş hakkında konuşmayı sevmiyorum - buna Fernando'nun veya benim yaşım da dahil. Asıl soru iyi durumda olup olmadığımız, başarılı olma arzusuna sahip olup olmadığımız."

"Ona üçüncü şampiyonluğunu kazanmasını sağlayacak bir araç verebilirsek çok mutlu olacağım ama şampiyonluğu kazanma ihtimalinden bahsederken gerçekçi olmamız gerektiğini düşünüyorum."

"Daha ilk adımı attık, daha yeni ilerlemeye başladık, bu yüzden hayal kurmamalıyız." dedi.

Krack şu anda iyi bir araca sahip olduklarını ancak bunu devam ettirmenin kendilerinin elinde olduğunu belirtti.

"Bence tahminde bulunurken temkinli olmakta fayda var. Çok önde olan biri dışında herkes birbirine çok yakın "

"Bu yüzden ikinci sırada kalmak için çok çalışmaya devam etmeli ve %100'ümüzü vermeliyiz."

"Rüzgar tünelinde daha fazla çalışabilir, aracı daha fazla geliştirebiliriz. Ancak kapatmamız gereken fark çok büyük ve büyük takımlar yerlerinde saymıyorlar çünkü ellerinde kendilerini geliştirmeleri için zamanları oluyor."

"Bu nedenle onları  yakalayıp yakalayamayacağımızı söylemek zor fakat performansımızı artırmak için mümkün olan her şeyi yapacağız."

"Asıl görevimiz aradaki farkı azaltmak değil, güncellemeler yapmaya ve planımızı uygulamaya devam etmek."

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