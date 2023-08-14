Prime'a abone ol
Önceki / Patrick: "Verstappen-Alonso ikilisi çok ilgi çekici olurdu"
Formula 1 Haberler

Aston Martin: "2023 aracını geliştirmek için hâlâ bütçemiz var"

Aston Martin, 2023 sezonunun geri kalanında Formula 1 aracını geliştirmek için hâlâ yeterli miktarda bütçesi olduğunu söyledi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Silverstone merkezli takım yıla Red Bull'un en büyük rakibi olarak başladı, ancak zamanla performanslarını geliştiren Mercedes, Ferrari ve McLaren'in tehditleriyle karşı karşıya kaldı. 

Son zamanlarda yaşanan form düşüklüğünden takımın izlediği geliştirme yolu sorumlu tutuldu, ancak Motorsport.com, Aston Martin'in geçtiğimiz günlerde birçok takımı etkilediği anlaşılan esnek kanat kısıtlamasından etkilenmiş olabileceğini bildirdi.

Aston Martin son dönemde yaşadığı düşüşü telafi etme konusunda ilerleme kaydettiğine inanıyor ve takım artık AMR23'ü daha da geliştirmek için agresif bir harcama yapmaya hazır olduğunu söylüyor.

Performans direktörü Tom McCullough, rakipleri 2024'e odaklanırken, Aston Martin'in hâlâ mevcut aracı geliştirmeye odaklandığını söyledi.

McCullough, "Yıl boyunca oldukça güçlü bir geliştirme hedefledik ve aracı geliştirmeye devam etmek için yeterli bütçemiz var." 

İlginizi Çekebilir:

"Amacımız bu, bu yüzden şampiyonanın sonuna kadar bazı adımlar atacağız; yapabileceğimiz her şeyi yapacağız."

"Belli bir noktada tamamen 2024'e odaklanmanız gerekiyor, ancak şu anda her iki araç üzerinde de çalışabileceğimiz bir noktadayız."

"Bir araç üzerinde çalışırken öğrendiklerinizi diğer araca da uygulayabilirsiniz, yani şu anda sadece sonuna kadar zorluyoruz." dedi.

Aston Martin'in son dönemde yaşadığı düşüş ekip için zor olsa da, McCullough bu durumun aracının zayıf yönlerini daha iyi anlamalarını sağladığını ve bunun da gelecekte doğru yöndeki geliştirmelere odaklanmalarına yardımcı olabileceğini düşünüyor.

McCullough, "Bence araca her zaman sadece temel seviyeyi dengeleyen parçalar getirmiyorsunuz, genellikle gitmeye karar verdiğiniz yönde bir artış elde etmek için belirli özellikleri takas ediyorsunuz." 

Tom McCullough, Performance Director, Aston Martin F1 Team

Tom McCullough, Performance Director, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Aracın bu parçalarını piste getirdiğinizde her şey, rüzgar tüneli ve CFD'ye göre pistte gerçekte ne yaptıklarını anlamakla ilgilidir. Belirli pistler de belirli özellikleri tercih eder."

"Açıkçası Montreal'de araca büyük bir güncelleme paketi getirdik ve araç orada oldukça güçlüydü, en hızlı ikinci takım olmak için mücadele ediyorduk."

"Ancak o pistin özellikleri, son zamanlarda bulunduğumuz bazı pistlere kıyasla biraz daha benzersiz. Aracın gerçekte ne yaptığını ve ileriye dönük olarak ne yapmak istediğimizi anlamak işimizin bir parçası."

"Bence araçla ne yaptığımızı anladık. Sezonun ikinci yarısında yapılacak geliştirmeler zaten güçlü olmadığımız bazı alanlara hitap ediyor ve Zandvoort'tan itibaren tüm yıl boyunca yaptığımız gibi geliştirmelere devam edeceğiz." dedi.

paylaşım
yorumlar

Patrick: "Verstappen-Alonso ikilisi çok ilgi çekici olurdu"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Melbourne, sezonun açılış yarışı olma hakkından vazgeçti

Melbourne, sezonun açılış yarışı olma hakkından vazgeçti

Formula 1

Melbourne, sezonun açılış yarışı olma hakkından vazgeçti Melbourne, sezonun açılış yarışı olma hakkından vazgeçti

Horner: "Önümüzdeki yıl mücadele daha da yakın olacak"

Horner: "Önümüzdeki yıl mücadele daha da yakın olacak"

Formula 1

Horner: "Önümüzdeki yıl mücadele daha da yakın olacak" Horner: "Önümüzdeki yıl mücadele daha da yakın olacak"

Mercedes: "Russell, gelecekte şampiyon olabilir"

Mercedes: "Russell, gelecekte şampiyon olabilir"

Formula 1

Mercedes: "Russell, gelecekte şampiyon olabilir" Mercedes: "Russell, gelecekte şampiyon olabilir"

Aston Martin Racing Daha fazlası
Aston Martin Racing
Aston Martin'in performans düşüşünün ardında FIA'nın gönderdiği mektup mu var?

Aston Martin'in performans düşüşünün ardında FIA'nın gönderdiği mektup mu var?

Formula 1
Belçika GP

Aston Martin'in performans düşüşünün ardında FIA'nın gönderdiği mektup mu var? Aston Martin'in performans düşüşünün ardında FIA'nın gönderdiği mektup mu var?

Aston Martin'deki form düşüşünün gerçek sebebi ön kanat mı?

Aston Martin'deki form düşüşünün gerçek sebebi ön kanat mı?

Formula 1
Belçika GP

Aston Martin'deki form düşüşünün gerçek sebebi ön kanat mı? Aston Martin'deki form düşüşünün gerçek sebebi ön kanat mı?

Krack: "Aston Martin hatalarını anladı"

Krack: "Aston Martin hatalarını anladı"

Formula 1

Krack: "Aston Martin hatalarını anladı" Krack: "Aston Martin hatalarını anladı"

Son Haberler

KTM takım patronu: "Marquez 2024'te bizimle yarışmayacak"

KTM takım patronu: "Marquez 2024'te bizimle yarışmayacak"

MGP MotoGP

KTM takım patronu: "Marquez 2024'te bizimle yarışmayacak" KTM takım patronu: "Marquez 2024'te bizimle yarışmayacak"

Rins: "Kawauchi ile ilişkim beklediğimden çok daha farklıydı"

Rins: "Kawauchi ile ilişkim beklediğimden çok daha farklıydı"

MGP MotoGP

Rins: "Kawauchi ile ilişkim beklediğimden çok daha farklıydı" Rins: "Kawauchi ile ilişkim beklediğimden çok daha farklıydı"

McLaren, Piastri'nin performansına hayran kalmış durumda

McLaren, Piastri'nin performansına hayran kalmış durumda

F1 Formula 1

McLaren, Piastri'nin performansına hayran kalmış durumda McLaren, Piastri'nin performansına hayran kalmış durumda

Hulkenberg: "Tüm sorunlara rağmen F1'e dönmek doğru karardı"

Hulkenberg: "Tüm sorunlara rağmen F1'e dönmek doğru karardı"

F1 Formula 1

Hulkenberg: "Tüm sorunlara rağmen F1'e dönmek doğru karardı" Hulkenberg: "Tüm sorunlara rağmen F1'e dönmek doğru karardı"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol