Aston Martin: "2023 aracını geliştirmek için hâlâ bütçemiz var"

Silverstone merkezli takım yıla Red Bull'un en büyük rakibi olarak başladı, ancak zamanla performanslarını geliştiren Mercedes, Ferrari ve McLaren'in tehditleriyle karşı karşıya kaldı.

Son zamanlarda yaşanan form düşüklüğünden takımın izlediği geliştirme yolu sorumlu tutuldu, ancak Motorsport.com, Aston Martin'in geçtiğimiz günlerde birçok takımı etkilediği anlaşılan esnek kanat kısıtlamasından etkilenmiş olabileceğini bildirdi.

Aston Martin son dönemde yaşadığı düşüşü telafi etme konusunda ilerleme kaydettiğine inanıyor ve takım artık AMR23'ü daha da geliştirmek için agresif bir harcama yapmaya hazır olduğunu söylüyor.

Performans direktörü Tom McCullough, rakipleri 2024'e odaklanırken, Aston Martin'in hâlâ mevcut aracı geliştirmeye odaklandığını söyledi.

McCullough, "Yıl boyunca oldukça güçlü bir geliştirme hedefledik ve aracı geliştirmeye devam etmek için yeterli bütçemiz var."

"Amacımız bu, bu yüzden şampiyonanın sonuna kadar bazı adımlar atacağız; yapabileceğimiz her şeyi yapacağız."

"Belli bir noktada tamamen 2024'e odaklanmanız gerekiyor, ancak şu anda her iki araç üzerinde de çalışabileceğimiz bir noktadayız."

"Bir araç üzerinde çalışırken öğrendiklerinizi diğer araca da uygulayabilirsiniz, yani şu anda sadece sonuna kadar zorluyoruz." dedi.

Aston Martin'in son dönemde yaşadığı düşüş ekip için zor olsa da, McCullough bu durumun aracının zayıf yönlerini daha iyi anlamalarını sağladığını ve bunun da gelecekte doğru yöndeki geliştirmelere odaklanmalarına yardımcı olabileceğini düşünüyor.

McCullough, "Bence araca her zaman sadece temel seviyeyi dengeleyen parçalar getirmiyorsunuz, genellikle gitmeye karar verdiğiniz yönde bir artış elde etmek için belirli özellikleri takas ediyorsunuz."

Tom McCullough, Performance Director, Aston Martin F1 Team Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Aracın bu parçalarını piste getirdiğinizde her şey, rüzgar tüneli ve CFD'ye göre pistte gerçekte ne yaptıklarını anlamakla ilgilidir. Belirli pistler de belirli özellikleri tercih eder."

"Açıkçası Montreal'de araca büyük bir güncelleme paketi getirdik ve araç orada oldukça güçlüydü, en hızlı ikinci takım olmak için mücadele ediyorduk."

"Ancak o pistin özellikleri, son zamanlarda bulunduğumuz bazı pistlere kıyasla biraz daha benzersiz. Aracın gerçekte ne yaptığını ve ileriye dönük olarak ne yapmak istediğimizi anlamak işimizin bir parçası."

"Bence araçla ne yaptığımızı anladık. Sezonun ikinci yarısında yapılacak geliştirmeler zaten güçlü olmadığımız bazı alanlara hitap ediyor ve Zandvoort'tan itibaren tüm yıl boyunca yaptığımız gibi geliştirmelere devam edeceğiz." dedi.