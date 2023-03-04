Aston Martin, 2023 aracı için belirlediği "agresif gelişim hedefine" ulaştı!

Haberi dinle

Fallows, 16 yılını Red Bull'da Adrian Newey'in önemli yardımcılarından biri olarak geçirmesinin ardından Nisan ayında Aston Martin'e katılmıştı.

Mercedes'in eski aero şefi Eric Blandin'in de dahil olduğu yeni tasarım ekibi, 2022'ye kıyasla aracın %95'lik kısmını değiştirdi. Mevcut kural değişikliklerinin aynı olması, bütçe sınırı ve diğer pek çok konu göz önüne alındığında, herkes bu rakamın çok yüksek olduğunu söylüyordu.

Fernando Alonso testlerde cesaret verici bir performans sergileyip dikkatleri üzerine çekerken, cuma günü Bahreyn'de yapılan ikinci antrenman seansında ilk sırada yer alarak, yeni aracın gücünü kanıtlamış oldu.

Yeni AMR23 hakkında konuşan Fallows, "Öncelikle araçtan memnunuz."

"Geçen yılın aracına kıyasla büyük bir adım atmayı hedeflemiştik ve şimdi performans anlamında ileriye doğru büyük bir adım attığımız için kesinlikle mutluyuz."

"Kendimize oldukça agresif hedefler koyduk ve bunları büyük ölçüde tutturduk."

"Testlerden iyi bir aracımız olduğuna inanarak çıktık fakat diğer insanlara kıyasla nerede olduğumuzu, her ne kadar belirli bir cevap isteseniz de korkarım ki bilmiyoruz." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Fallows, pozitif yönlerden birisinin korelasyon olduğunu, çünkü aracın rüzgar tünelinde gördükleriyle aynı şeyi yaptığını belirtti.

"Testlere başlarken bizim için en önemli şey, aracın -pist üstünde- kaba rüzgar tüneli ve simülatörde beklediğimiz şeyi yaptığından emin olmaktı."

"Pist üstünde beklediğiniz şeyi yapan bir araca sahip olmak, teknik ekip için her zaman memnuniyet vericidir."

"Testlerin bize gösterdiği şey gerçekten de buydu, ki bu iyi bir şey. Araç nispeten tahmin edilebilirdi."

"Yapmasını istediğimiz şeyleri yapıyordu ve bu da bizim için çok olumlu bir şeydi. Performans göreceli olduğu için bu konuda bir şey söylemek gerçekten zor."

"Takımda büyük bir heyecan olduğu için çok mutluyum ama testler farklı takımlar tarafından o kadar farklı ele alınıyor ki aracın ne kadar iyi olduğuna dair bir fikir edinmek için yarış hafta sonunu beklemek gerekiyor."

"Hedefe ulaştığımız için çok fazla şaşırdığımızı sanmıyorum. Yine de her zaman bir şeylerin tam olarak işe yaramayacağına, korelasyonunun sizi hayal kırıklığı yaratıp, aracın pistte beklediğiniz gibi çalışacağına dair hep bir şüphe oluyor."