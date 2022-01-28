Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Mağaza Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Mağaza Watch Shop Biletler
Önceki / Horner: "Mercedes, Abu Dhabi'de Hamilton'ı 'korumasız' bıraktı" Sonraki / Shwartzman, Fiorano testini 121 turla kapattı
Formula 1 Haberler

Aston Martin, 2022'nin ilk testini kaçıracağı iddiasını yalanladı

Ekleyen:
, Şef Editör

Aston Martin, 2022'nin ilk Formula 1 testini kaçıracaklarına yönelik ortada dolaşan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Aston Martin, 2022'nin ilk testini kaçıracağı iddiasını yalanladı
Haberi dinle

Lawrence Stroll, Silverstone merkezli takımı satın almasından bu yana hem personele hem de teknik tarafa büyük yatırımlar yaptı. Takım aynı zamanda 2022 projesine de erkenden odaklanan ekiplerden birisiydi.

Tüm bunlar ve Mercedes'le yakın işbirliğinin devam etmesi nedeniyle, 2022 projesinden beklentiler epey yüksek.

Fakat bazı kaynaklar, Aston Martin takımı içerisinde derinleşen bir kriz olduğunu iddia etti.

İddiaya göre takım içerisindeki sorunlar, 10 Şubat Perşembe günü tanıtılacak olan yeni AMR22'nin gelişimini olumsuz etkiledi.

Habere göre takım, o tarihte şov aracının lansmanını yapsa da, Barselona'daki ilk teste katılma ihtimalleri oldukça düşüktü.

Bu iddialar doğruysa, Aston Martin için oldukça sancılı bir dönem olabilir. Çünkü takımlar uzun süredir mevcut araçlar üzerinde çalışıyorlar ve bunu bütçe sınırı altında yapıyorlar. Yani herhangi bir hatanın telafisi olmayabilir.

Fakat iddialar üzerine bir açıklama yapan Aston Martin takım sözcüsü, söylentilerin gerçek olmadığını ve 2022 projesiyle ilgili çalışmaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Takım sözcüsü, "2022 Formula 1 aracımız üzerinde çalışmalar gayet iyi ilerliyor ve Barselona'daki ilk test için hazır olacak.” dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21

Lance Stroll, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Erik Junius

paylaşım
yorumlar
Horner: "Mercedes, Abu Dhabi'de Hamilton'ı 'korumasız' bıraktı"
Önceki haber

Horner: "Mercedes, Abu Dhabi'de Hamilton'ı 'korumasız' bıraktı"
Sonraki haber

Shwartzman, Fiorano testini 121 turla kapattı

Shwartzman, Fiorano testini 121 turla kapattı
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Marko: "Sainz'ın şanssızlığı Verstappen ile karşılaşmasıydı"
Formula 1

Marko: "Sainz'ın şanssızlığı Verstappen ile karşılaşmasıydı"

Webber: "Russell, Hamilton'la mücadele etmeye hazır"
Formula 1

Webber: "Russell, Hamilton'la mücadele etmeye hazır"

Takımlar, Barselona testine "daha basit" araçlarla gelebilir
Formula 1

Takımlar, Barselona testine "daha basit" araçlarla gelebilir

Aston Martin Racing Daha fazlası
Aston Martin Racing
Andrew Green de mi Alpine'e geçiyor?
Formula 1

Andrew Green de mi Alpine'e geçiyor?

Davidson: "Vettel 2013'ten sonra asla eskisi gibi olmadı"
Formula 1

Davidson: "Vettel 2013'ten sonra asla eskisi gibi olmadı"

Resmi: Aston Martin'in yeni patronu Krack oldu
Formula 1

Resmi: Aston Martin'in yeni patronu Krack oldu

Son Haberler

F1, Barselona testlerini neden yayınlamayacak?
Formula 1 Formula 1

F1, Barselona testlerini neden yayınlamayacak?

Allison: "Yeni düzenlemeler F1 tarihindeki diğer bütün değişiklikleri gölgede bıraktı"
Formula 1 Formula 1

Allison: "Yeni düzenlemeler F1 tarihindeki diğer bütün değişiklikleri gölgede bıraktı"

Eau Rouge'daki yeni tribünün inşası başladı
Formula 1 Formula 1

Eau Rouge'daki yeni tribünün inşası başladı

Marko: "Sainz'ın şanssızlığı Verstappen ile karşılaşmasıydı"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Sainz'ın şanssızlığı Verstappen ile karşılaşmasıydı"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.