Aston Martin, 2022'nin ilk testini kaçıracağı iddiasını yalanladı

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Lawrence Stroll, Silverstone merkezli takımı satın almasından bu yana hem personele hem de teknik tarafa büyük yatırımlar yaptı. Takım aynı zamanda 2022 projesine de erkenden odaklanan ekiplerden birisiydi.

Tüm bunlar ve Mercedes'le yakın işbirliğinin devam etmesi nedeniyle, 2022 projesinden beklentiler epey yüksek.

Fakat bazı kaynaklar, Aston Martin takımı içerisinde derinleşen bir kriz olduğunu iddia etti.

İddiaya göre takım içerisindeki sorunlar, 10 Şubat Perşembe günü tanıtılacak olan yeni AMR22'nin gelişimini olumsuz etkiledi.

Habere göre takım, o tarihte şov aracının lansmanını yapsa da, Barselona'daki ilk teste katılma ihtimalleri oldukça düşüktü.

Bu iddialar doğruysa, Aston Martin için oldukça sancılı bir dönem olabilir. Çünkü takımlar uzun süredir mevcut araçlar üzerinde çalışıyorlar ve bunu bütçe sınırı altında yapıyorlar. Yani herhangi bir hatanın telafisi olmayabilir.

Fakat iddialar üzerine bir açıklama yapan Aston Martin takım sözcüsü, söylentilerin gerçek olmadığını ve 2022 projesiyle ilgili çalışmaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Takım sözcüsü, "2022 Formula 1 aracımız üzerinde çalışmalar gayet iyi ilerliyor ve Barselona'daki ilk test için hazır olacak.” dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Erik Junius