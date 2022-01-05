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Aston Martin, 2022 kural kitabını "iyi şekilde" yorumladığına inanıyor

Ekleyen:
, Şef Editör

Aston Martin takım patron Otmar Szafnauer, 2022 kural kitabını en iyi şekilde yorumladıklarına ve bunun da kendileri için bir avantaj olması gerektiğine inanıyor.

Aston Martin, 2022 kural kitabını "iyi şekilde" yorumladığına inanıyor

2022'de tüm aero kurallar değişiyor ve araçlar, kirli havayı azaltıp, takibi kolaylaştırmak adına büyük oranda değişiyor.

Kurallar tamamen yeni olduğu için bazı takımların kurallardaki açıkları kullanarak, avantaj kazanma ihtimali var. Bu açıdan 2022 kritik bir yıl olacak.

Ayrıca takımların mevcut kurallar dahilinde mümkün olan en iyi çözümü bulması da gerekiyor ve bunu en iyi şekilde yapan takım da 2022'de büyük bir avantaj elde edebilir.

Aston Martin patronu Otmar Szafnauer, RacingNews365.com'la yaptığı özel röportajda, Aston Martin'in 2022 aracının ne kadar güçlü olacağı konusunda herhangi bir tahminde bulunmaktan kaçındı fakat ekibinin kural kitabını yorumlama konusunda iyi bir iş çıkardığına inandığını söyledi.

Szafnauer, "Diğerlerine kıyasla nerede olduğumuzu söylemek zor çünkü herkes sahip olduğu bilgiyi katı şekilde gizliyor."

"Her şeyi zamanı gelince, muhtemelen Bahreyn'de piste çıktığımız zaman öğreneceğiz."

"Her şey yeni teknik düzenlemeleri kimin nasıl yorumladığına, kimin doğru yorumladığına ve kurallar dahilinde kalırken, hızını artırmasına izin verecek alanlar bulduğuna bağlı olacak."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Mule

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Mule

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Eğer rakiplerimize göre bu alanda iyi bir iş çıkarabildiysek, önümüzdeki yıl gerçekten rekabetçi olacağımızı düşünüyorum."

"Eğer başka biri bizim bulamadığımız bir şey bulduysa, o zaman çabucak bunu takip etmemiz ve bu tür bir performansı mümkün olduğunca çabuk yakalamak için çalışmamız gerekiyor."

"Fakat iyi bir iş çıkardığımızı tahmin ediyorum fakat herkesin ne yaptığını görene kadar, bunu bilmek gerçekten zor olacak." dedi.

Aston Martin, düşük eğimli araçlara zarar veren 20221 teknik düzenlemeleri nedeniyle geriye düşmüş ve yılı ancak yedinci sırada tamamlayabilmişti.

Yeni sezonda bu konuda endişe olmadıklarını söyleyen Szafnauer, "Böyle bir sorunun gelecek yıl olacağını düşünmüyorum çünkü temelde kurallar herkes için aynı olacak."

"Bazı takımları diğerlerinden daha fazla etkileyen tek taraflı bir aerodinamik kural değişikliği yok, bu yüzden kurallar herkesi için aynı olacak." diye ekledi.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1, and Otmar Szafnauer, Team Principal and CEO, Aston Martin F1, in the team principals Press Conference

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1, and Otmar Szafnauer, Team Principal and CEO, Aston Martin F1, in the team principals Press Conference

Fotoğraf: FIA Pool

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