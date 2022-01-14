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Formula 1 Haberler

Aston Martin, 2022 Formula 1 aracının lansman tarihini açıkladı!

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Aston Martin, 2022 sezonu öncesinde yeni aracının lansman tarihini açıklayan ilk Formula 1 takımı oldu.

Aston Martin, 2022 Formula 1 aracının lansman tarihini açıkladı!

Aston Martin, cuma sabahı taraftarlara gönderdiği bir maille AMR22 aracının 10 Şubat'ta Gaydon'daki genel merkezinde tanıtılacağını duyurdu.

Şimdiye kadar hiçbir takım 2022 Formula 1 lansman tarihini açıklamamıştı. Böylelikle Aston Martin, yeni aracının örtüsünü kaldıracağı tarihi açıklayan ilk takım oldu.

Ferrari'nin 16-18 Şubat tarihleri arasında lansman yapacağı düşünüldüğünde, Aston Martin bir hafta önce tanıtım yapmış olacak.

Sezon öncesi testleri, 23 Şubat'ta İspanya'nın Barselona pistinde başlayacak. Takımlar, 20 Mart'ta Bahreyn'de gerçekleştirilecek sezonun açılış yarışı öncesinde Sakhir pistinde, üç günlük bir test daha yapacaklar.

Aston Martin, 2021'de hayal kırıklığıyla dolu bir yılı geride bırakmıştı ve sezonu yedinci sırada noktalamıştı.

Dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, Aston Martin ile Bakü'de podyuma çıkmış ve Macaristan'da yine ilk üçe girmişti. Ancak kural ihlali nedeniyle diskalifiye edildi.

Takım arkadaşı Lance Stroll'ün en iyi sonucu ise Katar'da elde ettiği altıncılıktı.

Aston Martin'de takım patronu ve CEO Otmar Szafnauer görevinden ayrıldı. Şimdilik yerini kim alacağı belirsiz.

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