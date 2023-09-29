Aston Martin, 2022 F1 sezonu için 53 milyon dolar zarar açıkladı
Aston Martin Formula 1 takımı, 2022 sezonu için 53 milyon dolar zarar açıkladı; bu rakam bir önceki yıla göre yaklaşık 9 milyon dolarlık artışı işaret ediyor.
Takım, sponsorluk ve para ödüllerinden elde ettiği ciroyu 32 milyon doların üzerine çıkarmasına rağmen, yeni düzenlemelerin ilk yılında yaşanan genel maliyet artışının ardından büyük bir zarara uğradı.
Yeniden yapılanmanın ardından takım artık AMR GP Holdings Limited'in bir yan kuruluşu olan AMR GP Limited çatısı altında faaliyet gösteriyor, ancak iki kuruluşun mali rakamları aslında tamamen aynı.
Bu hafta kamuya açıklanan rakamlar, AMR GP'nin 2021'de 150.438.000 dolar olan cirosunun 2022'de 188.728.000 dolara yükseldiğini gösteriyor.
Takımın yarışmak için ne kadar harcadığının ölçüsü olan toplam satış maliyeti ise 107.735.000 dolardan 152.046.00 dolara yükseldi.
İdari giderler ve devlet hibeleri gibi diğer gelirler de hesaba katıldığında sonuç olarak, 2021'deki 43.332.000 dolara kıyasla 2022'de 52.915.000 dolarlık bir zarar orta çıktı.
Grubun toplam personel giderleri ise bir önceki yıla göre yaklaşık %10'luk bir artışla 54.983.000 dolar olarak açıklandı.
Aston Martin logo on the nose
Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Grup, 2021'de 401 olan toplam çalışan sayısını, 81'i idari ve 423'ü "tasarım, üretim ve teknik" olmak üzere 504 olarak açıkladı ve bu rakam takım devam eden büyümesini yansıtıyor.
Silverstone'daki yeni tesise yapılan önemli yatırıma da atıfta bulunan İngiliz şirket, "31 Aralık 2021 itibariyle grubun Aston Martin F1 Kampüsünün geliştirilmesi için 64.985.490 dolar sermaye harcaması taahhüdünde bulunduğunu" açıkladı.
Aston Martin Lagonda yol otomobili şirketinin F1 takımına olan pazarlama katkısı, bir önceki yıla göre 844.000 pound düşüşle 19.208.000 pound olarak listelendi.
İlgi çekici bir ayrıntı da, takımın 2022 yılında Lance Stroll'ün yarış hizmetlerinin sağlanması için Falcon Racing Services Inc'e 1.835.000 dolar ödemiş olması, ki bu miktar 2021 yılına kıyasla 225.000 dolar daha az. Falcon da 2022 yılında 1.125.000 dolarlık bir sponsor ödemesinde bulundu.
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