Aston Martin: "2022 araçları go-kart gibi hissettirecek"

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Yeni kuralların yere basma kuvvetinin oluşturulmasında değişikliğe neden olmasıyla birlikte, aracın altından geçen hava akımından maksimum seviyede nasıl yararlanılacağı önemli bir çalışma konusu oldu.

Aston Martin teknik sorumlusu Andrew Green, optimum performansın, aracın yere olabildiğinde yakın olmasından geleceğini söyledi.

Takımlar bu nedenle, araçların sarılmasını engellemek için süspansiyon ayarlarını çok sert yapmak zorunda kalacaklar ve bu da sürücülere, süspansiyon hareketi olmayan go-kartlara benzer bir his verecek.

Perşembe günü ARM22'nin lansmanında konuşan Green, "Aerodinamik anlamda araçta birkaç zorluk var."

"Aracın zemin etkili olması, yere yakınlığın çok önemli olduğu anlamına geliyor."

"Yere ne kadar yakın yapabilirseniz o kadar performans alırsınız. Bunu da en iyi performansı verecek bir ayar yapar elde edeceksiniz ve sonuçta nispeten sert bir aracınız olacak."

"Bu nedenle aracın yere yakınlığını korumak için sürücüler go-kart benzeri bir araçla yarışacaklar." dedi.

2022 kuralları yere basma kuvvetinde azalmaya sebep oldu ve takımlar performans kazançlarının nerede olacağından tamamen emin değiller. Green, bu durumu tamamen çözmenin uzun sürmeyeceğini düşünüyor.

Green, "2021'deki oldukça gelişmiş araçlara kıyasla makul bir aerodinamik kayıp var."

"Bu araçlar, geliştirme söz konusu olduğunda birkaç adım geri gidiyor çünkü takımların çoğu bunun üzerinde sadece bir yıldan az bir süredir çalışıyorlar."

"Geçtiğimiz sezon yarıştığımız araçlar üzerinde birkaç yıllık geliştirmeler vardı, özellikle de aero konseptleri üzerinde."

"Bu nedenle birkaç adım geri gidilmesi beklenen bir şey. Ancak geliştirme hızımız ve diğer takımların hızı, 2021'de gördüğümüz yere basma seviyesine ulaşmanın uzun sürmeyeceğini gösteriyor." dedi.

Aston Martin yeni araçların geçtiğimiz yıla kıyasla büyük bir değişim geçirdiğini ve 2021 aracındaki parçaların yalnızca yüzde 10'unun bu sezona taşındığını söyledi.

Üretim Kontrol Müdürü Simon Cayzer, "AMR21'de birçok parça önceki yıllardan taşınmıştı ancak AMR22 devrim niteliğinde bir araç."

"2021 aracının muhtemelen yalnızca yüzde 10'u 2022'ye taşındı. Bu göreceli olarak küçük bir oran ve kural değişiklikleri bizim için çeşitli zorluklar getiriyor." dedi.