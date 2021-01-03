Aston Martin, 2022 aracının gelişimine ne zaman odaklanacağını gözden geçiriyor

2021 yılındaki küresel koronavirüs pandemisinin ardında şasinin pek çok parçası dondurulduğu için takımların geliştirebileceği çok az alan bulunuyor.

Diğer tarafta 2022 yılında büyük kural değişiklikleri olacak ve takımlar yeni döneme mümkün olan en iyi şekilde girmek istiyorlar.

2018'den bu yana Racing Point adını taşıyan Aston Martin'in takım patronu Otmar Szafnauer, iki yıl arasında bir gelişim dengesi kurmaları gerektiğini söyledi.

GPfans'e verdiği demeçte, "Bu, kaynaklarınızı 2021'e oranla 2022'ye nasıl ve ne zaman aktaracağınızla ilgili bir konu."

"2021'de gerçekten iyi bir sezon geçirmek istiyoruz, ama bunu 2022 pahasına yapamayız. Ocak ayı itibariyle 2022 aracı üzerinde çalışmaya başlayabiliriz, bazı kaynakları paylaştırabiliriz, bunu hemen yapmanız gerekiyor."

"Ama temel soru şu ki, kaynaklarımızın asıl payını ne zaman gelecek yılın aracına aktaracağız?"

"İyi bir dengeye ihtiyacımız var. İlk birkaç yarışa katılana ve güç düzeninde nerede olduğumuzu gerçekten görünceye kadar bu kararı alamayacağız." dedi.

Kuralların dondurulması, 2021 aracının çoğunun önceki yıllardan farklı olmayacağı anlamına gelse de, hemen tabanda değişiklikler olacak hem de yeni lastikler gelecek.

Szafnauer, tüm bu değişikliklerin etkisini ve bunları nasıl ele aldıklarını öğrenene kadar 2022'ye odaklanamayacaklarını söyledi.

”FIA'nın gelecek yıl lastiklere yardımcı olmak amacıyla yere basma gücü seviyelerini azaltmak için büyük aerodinamik değişiklikler yaptığını hatırlamalısınız. Bu yüzden yine göreceli bir kazanç ortaya çıkacak."

“Diğerlerine karşı ne kadar iyi bir iş yaptığımızı bilmiyorum. Bunu sadece zaman gösterecek. Bu konuda bilgi edindikten sonra, kaynaklarımızı ne zaman bir sonraki yıla aktaracağımızı, yani 2021 aracını ne kadar süre daha geliştireceğimizi anlamış olacağız."