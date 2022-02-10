Aston Martin, 2022 aracını yarın piste çıkaracak!

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Aston Martin, 2022 Formula 1 aracının örtüsünü bugün Gaydon'daki fabrikasında kaldıracak ve gerçek 2022 Formula 1 aracını gösteren ilk takım olacak.

Araç aynı zamanda cuma günü Silverstone'da ilk kez piste çıkarılacak ve böylelikle 2022 model bir F1 aracıyla yapılan ilk pist üstü sürüşünü temsil edecek.

Silverstone'da Vettel ve Lance Stroll'ün gün boyunca 100 km'lik bir sürüş yapması planlanıyor.

Hem taraftarlar hem de rakip takımlar, teknik kural paketindeki büyük kural değişiklikleri göz önüne alındığında, yeni araçların nasıl göründüğünü merakla bekliyorlardı.

Haas geçen hafta yeni renk düzenini tanıtırken, çarşamba günü Red Bull yeni RB18'in örtüsünü kaldırdı.

Ancak bu, geçen yıl FOM tarafından geliştirilen prototip aracının biraz gelişmiş haliydi.

Aston Martin, yeni aracını erkenden piste çıkararak veri toplamayı ve 23 Şubat'ta Barselona'da yapılacak ilk resmi sezon öncesi testlerine kadar analiz yapmayı istiyor. Bunun için de önlerinde 12 gün olacak.

Bu çalışma aynı zamanda Mercedes için de faydalı olacak. Çünkü yeni motoru ilk kez pist üstünde deneyecekler ve bu sayede hem E5'ten E10 yakıta geçişin hem de yeni araçların güç ünitesi üzerindeki etkilerini görecekler. Buna göre de ayar çalışması yapabilecekler.

Geçtiğimiz haftalarda Aston Martin'in yeni aracının hazır olmadığı ve takım içerisinde kriz olduğu iddia edilmiş, fakat takım sözcüsü bunu yalanlamıştı.