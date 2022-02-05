Önceki / Haas, büyük takımların F1 sprint yarışlarına yaklaşımını anlayışla karşılıyor Sonraki / Red Bull: "Gasly güvenini tekrar kazandı ve büyük bir takımda yarışmaya hazır"Formula 1 Haberler
Aston Martin, 2022 aracını ilk kez çalıştırdı
Aston Martin F1 takımı, 2022 sezonunda mücadele edeceği yeni aracı çalıştıran takımlar arasına eklendi.
Haberi dinle
Takımlar, 2022 hazırlıklarını neredeyse tamamladılar ve artık montaj aşamasındalar. Bu kapsamda çoğu takım yeni aracını ilk kez şu günlerde çalıştırıyor.
AlphaTauri'den kısa bir süre sonra video yayınlayan Aston Martin, yeni aracı ilk kez çalıştırdığını duyurdu.
Videoyu yukarıdan seyredebilirsiniz.
paylaşım
yorumlar
Event
Powered by
18+, UK residents only, T&Cs Apply, Gamble Responsibly
Önceki haber
Haas, büyük takımların F1 sprint yarışlarına yaklaşımını anlayışla karşılıyor
Sonraki haber
Red Bull: "Gasly güvenini tekrar kazandı ve büyük bir takımda yarışmaya hazır"
Yorumları görüntüle
Aston Martin, 2022 aracını ilk kez çalıştırdı
paylaşım
yorumlar