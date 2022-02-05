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Formula 1 Haberler

Aston Martin, 2022 aracını ilk kez çalıştırdı

Aston Martin F1 takımı, 2022 sezonunda mücadele edeceği yeni aracı çalıştıran takımlar arasına eklendi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Takımlar, 2022 hazırlıklarını neredeyse tamamladılar ve artık montaj aşamasındalar. Bu kapsamda çoğu takım yeni aracını ilk kez şu günlerde çalıştırıyor.

AlphaTauri'den kısa bir süre sonra video yayınlayan Aston Martin, yeni aracı ilk kez çalıştırdığını duyurdu.

Videoyu yukarıdan seyredebilirsiniz.

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