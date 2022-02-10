Aston Martin, 2022 AMR22'nin örtüsünü kaldırdı!

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Geçen yıl Formula 1 gridine geri dönen İngiliz otomobil üreticisi, sezona ihtişamlı bir lansmanla başlamıştı ancak pist üstündeki performansları o kadar da ihtişamlı olmadı.

Takım, bu yılki yeni kurallarla beraber ön bölüme dönmenin hesaplarını yapıyor ve bu kapsamda yeni araç üzerinde epey hazırlık çalışması yaptılar.

Gaydon'daki Aston Martin fabrikasında gerçekleştirilen lansmanla, zümrüt yeşili rengini taşıyan yeni AMR22 ortaya çıktı.

Takım, tahmin edileceği üzere ikonik rengiyle devam etti ve BWT ile yollarını ayırmasının ardından araçta pembe detaylar yer almadı.

İngiliz ekip, gerçek anlamda 2022 Formula 1 aracını tanıtan ilk takım da oldu. Haas ve Red Bull daha çok gösteri araçlarını tanıtmışlardı.

Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Aston Martin Racing

Oysa Aston Martin, gerçek 2022 aracını tanıttı. Aracın renk düzenine bakıldığında, bazı noktalarda siyah detaylar kullanıldığı görülüyor. Aracın tasarımı ise epey agresif.

Sebastian Vettel, "Sezona yönelik umutlar söz konusu olduğunda, kimsenin tam olarak ne bekleyeceğini bildiğini sanmıyorum."

"Yeni kurallar var ve tabii ki tüm takımlar doğru olanı yaptıklarını umuyorlar. Herkes kazanmak istiyor, Buna ben de dahilim. Eğer hayalinizde kazanmak olmasaydı, Formula 1'de yer almazdınız. Benim de bundan farkım yok."

"Yine de en önemli şey ilerleme kaydetmek olacak. Bu, beş yıllık projenin henüz ikinci yılı ve bu yüzden hâlâ başlangıç aşamasındayız. Fakat bu takımın büyük hedefleri ve büyük planları var. Bunun bir parçası olduğum için heyecanlıyım." dedi.

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Lance Stroll bu yıl Formula 1'de altıncı sezonuna girecek ve takımın ileriye doğru büyük bir adım atma şansı konusunda iyimser görünüyor.

Stroll, "Yeni kurallar sadece Aston Martin için değil, tüm takımlar için büyük bir fırsat."

"Sadece daha iyi bir iş yaptığımıza inanmamız gerekiyor ve bu sürece dahil olan herkesin, hem Seb'e hem de bana en iyi şansı vermek adına inanılmaz derecede yoğun çalıştığını biliyorum."

"Aynı zamanda yeni sezona girerken gerçekçi olmamız da gerekiyor. Asıl amacımız geçen yıla göre ön bölüme yaklaşmak olacak. Seb'in de dediği gibi hepimiz piste çıkana kadar kimin nerede olacağını bilmek imkansız olacak ve o zaman bile Bahreyn'deki sıralama turlarına kadar kimin gerçekten nerede olduğunu bilemiyor olabiliriz."

"Aston Martin'de gerçekten zeki insanlar var. Bu yüzden bu yıl iyi bir ilerleme kaydedeceğimiz konusunda iyimserim." dedi.

Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Aston Martin Racing

Takım bu yıl iki ayrı isim sponsoruna sahip. Geçen yıl takımın yeni isim sponsoru olan Cognizant, bu yıl da takımla olan birlikteliğini koruyor. Ayrıca takım adına Aramco da eklendi. Suudi Arabistanlı petrol devi, takımla uzun vadeli bir anlaşma imzalamıştı.

Takımın adı artık Aston Martin Aramco Cognizant Formula 1 Team olacak.

Yeni sezonda AMR22'nin direksiyonunda, tıpkı geçen yıl olduğu gibi dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel ve Lance Stroll olacak.

Ayrıca Aston Martin, Otmar Szafnauer'in takımdan ayrılmasının ardından BMW'nin motor sporları patronu Mike Krack ile anlaştı.

Takım, yeni AMR22'yi ilk kez cuma günü Silverstone'da piste çıkaracak ve gün boyunca toplam 100 km'lik sürüş yapacak. Böylelikle 2022 aracını piste çıkaran ilk takım olacaklar.

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