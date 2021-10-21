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Aston Martin, 2021'i ilk altıda bitirmek istiyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer, şu anda şampiyonayı yedinci sırada götürseler bile ilk altı şanslarının devam ettiğine inanıyor.

Aston Martin, 2021'i ilk altıda bitirmek istiyor

Geçen yıla damgasını vuran Silverstone merkezli takım, bu yıl Monako ve Azerbaycan hariç hiçbir yarışta altıdan fazla puan almayı başaramadı.

16 yarışın 10'undan puan alsa da, Monako ve Azerbaycan yarışları çıkarıldığında topladıkları puan sayısı sadece 29'du.

Bitime altı yarış var ve altıncı sıradaki AlphaTauri'nin 31, beşinci sıradaki Alpine'in ise 43 puan gerisindeler.

Fakat Aston Martin patronu Otmar Szafnauer, ön tarafta daha fazla olay yaşanabileceğini ve eğer şans kendilerinden yana olursa çok daha fazla puan toplayıp, ilk altıya girebileceklerini düşünüyor.

Szafnauer, Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Max ve Lewis şampiyonluk için savaşmaya devam ediyorlar ve birbirlerini daha çok zorlayacaklar. Hal böyle olunca, önde bir şey olursa, orta grupta iki sürücünüzle de de iyi puanlar alabilirsiniz.

“Hâlâ mümkün olduğu sürece, bunun için savaşacağız.”

“[Beşincilik] bence zor ama mümkün."

“Şu anda takımlar şampiyonasında yedinciyiz, bu istediğimiz sıra değil ama önümüzde hâlâ iyi puanlar alabileceğimiz önemli sayıda yarış var."

"Yani hâlâ mümkün. Bence olağandışı yarışlara ihtiyacımız olacak ama geçmişte bunların olduğunu gördük. Bahreyn'de Checo'nun ilk turda tur yediği ve sonra kazandığı yarışı hatırlıyorum." dedi.

Rakipleri gibi Aston Martin de bu yılki hedefleriyle gelecek yılki projenin gelişimi arasında bir denge yakalamak zorunda.

AMR21'in "2022 teknik düzenlemeleri nedeniyle" daha fazla geliştirilmeyeceğini açıklayan Szafnauer, "Bir aracı, rüzgar tünelinde ve CFD'de geliştirmek adına yalnızca sınırlı bir zamanımız var."

"Yine de bu, 2021 aracından maksimum performansı almaya devam edemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Bu, tamamen farklı bir görev."

"Yarış mühendisleri, sürücüler, simülasyon ekibimiz, yani herkes mümkün olan en iyi performansı elde etmemizi sağlamak için elinden geldiğince çok çalışıyor." dedi.

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