Aston Martin, 2021'de şampiyona üçüncülüğünü hedefliyor

Aston Martin, geçen yıl Mercedes'in konseptine geçmesinin ardından ciddi bir atılım yapmış ve sezonun pek çok yarışında podyum savaşı vermişti.

Mercedes ve Red Bull genel anlamda eski adıyla Racing Point'ten daha hızlıydı ve bundan ötürü takım şampiyona üçüncülüğünü hedefliyordu.

Ancak sonunda üçüncülük savaşını kazanan taraf McLaren olurken, Racing Point yılı dördüncü sırada bitirdi.

Racing Point bazı yarışlarda istediği sonuçları alamazken yıl boyunca birden fazla fırsatı kaçırdı.

RTL ile yaptığı özel röportajda takım patronu Otmar Szafnauer, 2021 için hedeflerinin şampiyona üçüncülüğü olduğunu dile getirdi.

Szafnauer, 2021 hedefleri sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Geçen yıl tüm sezon boyunca üçüncü sırada yer aldık."

"Belki McLaren yaşadığı şanssızlıkları işaret edebilir, ama bence bunlar bizim sahip olduğumuz seviyeye yakın bile değildi."

"Üçüncü olmalıydık. Bu nedenle bu yıl tekrar odaklanmamız ve üçüncü sırayı hedeflememiz mantıklı görünüyor."

Daha fazlasının mümkün olup olmadığı sorusuna Szafnauer, "Nasıl gittiğimizi görmemiz lazım. Ancak Red Bull ve Mercedes'e karşı savaşabilirsek tabii ki bu da harika olur." yanıtını verdi.

Takımlar yeni sezonda büyük oranda geçen yıl kullanılan araçlara sahip olacaklar ve sadece tek bir alanda kullanabilecekleri iki gelişim hakları var.

2021 aracının %70 oranında geçen yıl kullanılan araç mı olacağı sorusuna Szafnauer, "Hayır, daha az. Geçen yılki aracın çoğunluğuna sahip olmak istesek de, daha azına sahibiz. Yeni bir taban, yeni gövde parçaları, yeni motor kapağı, yeni şasi ve yeni kanatlarımız var."

"Maliyet tasarrufu için aracı aynı şekilde tutmaya çalışsak da öyle olmuyor. Aracı yeniledik ve geliştirdik. Aslında bazı kısımlarda bunu yapmak zorundaydık çünkü FIA aero kuralları değiştirdi." dedi.