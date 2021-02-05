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Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, 2021 için Hulkenberg'i yedek pilot olarak istiyor

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Aston Martin, 2021 için Hulkenberg'i yedek pilot olarak istiyor
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, Editör

Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer, 2021 için Nico Hulkenberg'i yedek pilot olarak istediklerini doğruladı.

Nico Hulkenberg, Renault'dan ayrılmasının ardından geçen yılı kenarda geçirmiş ve üç yarışta Racing Point'le piste çıkmıştı.

Hulkenberg, önce COVID-19'a yakalanan Sergio Perez'in yerini aldı, daha sonra da Lance Stroll'ün yerine geçti.

Mekanik arıza nedeniyle bu üç yarışın sadece ikisinde start alabilen ve ikisinde de puan alan Hulkenberg'in adı 2021 için Red Bull ile anılıyordu. Ancak Avusturyalı üretici yeni sezonda Sergio Perez'le yarışma kararı aldı.

Şimdi Hulkenberg'in ne yapacağı merak ediliyor.

Bu yıl Aston Martin haline gelen Racing Point takım patronu Otmar Szafnauer, RTL ile yaptığı son röportajda 2021 için Nico Hulkenberg'i yedek pilotluğa getirmek istediklerini söyledi.

Szafnauer, "Eğer [üçüncü pilotumuz] olursa bu gerçekten çok iyi olabilir. Henüz açıklanacak bir şey yok ama duruma bakıyoruz."

"Nico'yla oldukça yakınız ve onunla görüşüyoruz. Bence bu, hepimiz için harika olurdu." dedi.

 
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Editör Kemal Şengül

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