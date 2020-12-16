Aston Martin, 2021 için BWT yerine başka bir isim sponsoruyla görüşüyor!

BWT, 2017 yılından bu yana Force India/Racing Point'in isim sponsoruydu ve bu süreçte takımın aracı hep pembe renge sahip oldu.

Gelecek yıl Aston Martin'in fabrika takımı haline gelecek İngiliz ekibin 2021 için BWT ile olan sözleşmesi devam ediyor ancak tarafların birlikteliğiyle ilgili çok sayıda soru işareti vardı.

Motorsport.com, arka planda yeni sponsor arayışları olduğunu öğrendi.

Lawrence Stroll ve yatırımcılardan oluşan konsorsiyum, takımı güçlendirmek adına her alanda çalışmalar yürütürken, gelecek yıl Sebastian Vettel takıma katılacak. Şimdi iş sponsor tarafına gelmiş gibi görünüyor.

BWT'nin 2016 sonundaki orijinal planı Force India yerine Mercedes fabrika takımına sponsor olmaktı. Görüşmeler ileri düzeye geldi ve hatta Mercedes'in ön kanadının pembe olmasına dahi karar verildi.

Görüşmeler işin mali tarafında da ilerledi ve BWT, 50 milyon euroluk bir rakam ödemeye hazırdı. Ama sonunda imzalar atılmadı. Çünkü Daimler, aracın pembe bir araç olmasını istemiyordu ve BWT de duruşunda geri adım atmadı.

Sonuç olarak taraflar görüşmeleri sonlandırdı ve BWT, bugün Racing Point adını taşıyan ve gelecek yıl Aston Martin haline gelecek Force India ile anlaştı.

BWT'nin gelecek yıl için takımla anlaşması olsa da, pembe bir araç Mercedes için uygun olmadığı gibi, gelecek yıl koyu yeşil renge sahip olacak Aston Martin'e de uymuyor.

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre Aston Martin, bundan ötürü yeni bir isim sponsoru arayışına başladı ve Amerikalı Cognizant şirketiyle görüşmelerde büyük bir aşama kaydetti.

Cognizant, 1994 yılında Dun & Bradstreet Satyam Software olarak kuruldu. Şirket, çoğu Hindistan'ın Chennai kentinde olmak üzere dünya çapında yaklaşık 300 bin kişiyi istihdam ediyor.

Cognizant ile bir yapılacak potansiyel anlaşmanın, otomatik olarak BWT ile ortaklığın sonu anlamına gelip gelmeyeceği şu anlık bilinmiyor.